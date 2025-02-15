吃完正餐「還想吃甜點」原因曝光　最新研究：攝取熱量多6倍

▲許多人即使剛吃過豐盛大餐，但仍會想要吃甜點。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

許多人即使剛吃過豐盛大餐，但面對甜點仍能找到「吃甜點的空間」，對此，最新研究也發現，這和人們大腦中的特定機制有關係，「攝取的熱量竟是原來的六倍」。

根據《每日郵報》的報導，德國馬克斯普朗克代謝研究所的一項最新研究發現，大腦中的特定機制在我們吃飽後不僅會產生飽足感，還會強烈渴望糖分。該研究表明，一組名為POMC神經元的腦細胞在攝取糖分時會被激活，進而產生讓人愉悅的內啡肽，使甜食更具吸引力。

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科學家透過老鼠實驗發現，當老鼠吃飽後，再次面對普通食物時，幾乎不會進食。但如果提供高糖食物，它們攝取的熱量竟是原來的六倍。此外，研究發現，當老鼠攝取糖分時，大腦中的室旁丘腦（PVT）會被激活，進一步驅動其對糖的渴望。

進一步實驗顯示，當阻止POMC神經元釋放內啡肽時，老鼠在吃飽後便不會再攝取過量糖分。這表明，人類對甜食的渴望可能源於類似的大腦機制。

研究人員對30名受試者進行MRI掃描，發現他們在飲用含糖飲料後，大腦的PVT區域與POMC神經元的活動模式與老鼠相似，這可能解釋了為何人們即使已經吃飽，仍然無法抗拒甜點的誘惑。

研究人員指出，已知的一種名為「納曲酮-安非他酮」的藥物可抑制這類大腦活動，幫助減少糖分攝取並控制體重。未來可能會有更精確的藥物，針對與餐後糖渴望相關的特定腦區，減少副作用。

該研究的資深作者亨寧芬斯勞博士表示：「甜食的吸引力是暴飲暴食與肥胖的關鍵因素之一，更深入了解這一現象，有助於未來開發更有效的減重策略。」研究人員計劃進一步追蹤人類在吃完正餐後的甜點攝取行為，並探討這些腦細胞是否在零食攝取過程中也發揮作用，這項研究已發表在《科學》雜誌上。

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