AI解譯抹香鯨語言　研究：聽來像摩斯密碼+爆米花爆聲

▲抹香鯨會透過連串快速的「喀嚓聲」（click）溝通。（圖／記者蔡玟君攝）

❖本刊照片為使用GoPro從合法賞鯨船上放入海中拍攝，非潛水拍得，一切均按照當地法律。❖

文／中央社

科學家運用人工智慧（AI）解譯抹香鯨的「語言」模式，發現這種海洋哺乳類可能有自己一套語言，如摩斯密碼般複雜。

美國「史密森尼月刊」（Smithsonian）、路透社報導，抹香鯨是一種高度群居的生物，牠們成群結隊漫遊世界各處海洋，潛入深海覓食最愛的巨型烏賊。

美國「全國公共電台」（NPR）的索默（Lauren Sommer）寫道，抹香鯨游泳和捕獵時會透過連串快速的「喀嚓聲」（click）溝通，聽來就像「摩斯密碼和爆米花爆聲」的組合。

科學家試著解開抹香鯨溝通系統之謎，他們在AI協助下發現，抹香鯨有套「音標」，似乎和人類一樣，也擁有自己的語言。

研究人員在「自然通訊」（Nature Communications）期刊發表這些發現，這也是「鯨類翻譯倡議」（Cetacean Translation Initiative）的合作研究成果，研究人員希望藉此倡議，來瞭解機器學習和運算的進步是否能幫助理解鯨魚的發音系統。

2005年至2018年間，科學家在東加勒比海記錄一個由400頭抹香鯨組成的家族，最後至少錄到了60頭抹香鯨的聲音。他們運用先進的電腦演算法偵測聲音模式，發現抹香鯨的溝通可能比先前假設的還要複雜。

抹香鯨會發出連串快速的「喀嚓聲」，組成所謂的「尾聲」（codas），每個「尾聲」由3到40次「喀嚓聲」組成。除了改變「喀嚓聲」的次數，抹香鯨還常會加快或減慢每個「尾聲」的節奏，這就是科學家所謂的「自由速度」（rubato）。有時「尾聲」最後，抹香鯨還會再多加個「喀嚓聲」，科學家稱之為「裝飾音」（ornamentation）。

團隊最終確定156個不同的「尾聲」，每個「尾聲」有自己的自由速度、裝飾音、速度和節奏。「尾聲」本身可能毫無意義，但一旦結合起來，就能組成類似音節、單字甚至句子等。

研究人員還不知道「喀嚓聲」的組合是否有意義，如果有，代表什麼意義。一種可能是抹香鯨把「喀嚓聲」當成語言形式，但牠們也可能更像音樂，「能對情緒產生強烈影響，但實際上並不傳遞資訊」。

現在既然有了抹香鯨的音標，研究人員就能繼續弄懂牠們怎麼組合，甚至了解可能的意義。

舉例來說，未來研究人員或許可將抹香鯨的發聲和特定行為配對，這樣就算無法精準地把鯨語翻譯成人語，但仍會是個「驚人成就」。