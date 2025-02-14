獨／驚！移民署新竹專勤隊遭搜索　隊長疑涉貪當場被調查局帶走

▲移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊李姓隊長，疑涉貪瀆遭調查局搜索帶回。（示意圖／內政部移民署）

記者黃宥寧／新竹報導

驚！移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉及貪瀆，調查局中部機動工作站（中機站）於13日持搜索票突襲其辦公室與住家，查扣相關證物，並將其帶回地檢署複訊。經檢方複訊後，雖獲當庭請回，但仍以被告身分接受後續調查。對此，移民署也給予回應了。

據了解，檢調單位掌握線索後，懷疑李姓隊長在執行公務時涉嫌不法，恐涉及不當收受利益，因此報請地檢署指揮偵辦。13日，中機站幹員兵分多路搜索其住家與辦公室，查扣相關文件，作為釐清案情的關鍵證物。

李姓隊長複訊後，檢方認無羈押必要，當庭請回，但他仍以被告身分接受調查。後續檢調將持續比對事證，追查，不排除進一步約談相關人士，以釐清全案疑點。

對此，移民署指出，新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉犯貪污治罪條例，於2025年2月13日主動配合檢調機關調查；經瞭解，李員配合調查後，已於當日無保請回。本署將持續配合司法調查，秉公處理。

移民署強調，對於同仁法紀一向採取「零容忍」態度，將秉持勿枉勿縱，嚴謹處理原則，尊重並配合司法機關偵審；另將持續強化內控防弊機制，建立同仁法治觀念，防堵不法情事，以保障守法同仁權益，端正公務員廉潔風氣。