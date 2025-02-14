陳傑憲選擇太能波　願借力使力突破肌力極憲

▲2/14情人節這天，台灣英雄陳傑憲出席愛爾麗醫美太能波AES發布記者會。

圖、文／愛爾麗提供

AI科技搭配增肌減脂

韓國醫美盛行，2025年台灣醫美龍頭愛爾麗，更是獨家引進了「太能波AES」，為市場投下了一枚震撼彈！年後民眾不僅只在意面子上的美，也開始在意體重管理、身形雕塑等全方位的美。其中又以非侵入式醫美體雕，無創增肌減脂的課程，最為受歡迎！

愛爾麗王祥至院長表示，太能波AES的發明也能提供給消費者多一個選擇！再加上台灣推動全民『要活就要動』的口號，運動與健康息息相關，已深入民眾的觀念。

太能波AES由韓國磁能治療儀上市公司Remed研發，專為亞洲人設計，能量業界最強3特斯拉，雙探頭同時輸出以最佳訓練模式跳動您的肌肉，可同時訓練腿部肌肉精準有效。更重要的是，原廠代理更是設計了「AI體態目標」網頁，消費者到原廠授權的太能波診所後，由診所工輸入基本資料後，即可透過大數據分析，由AI演算出屬於你的能量與次數等建議。讓訓練更有目標依據，不再盲練！

▲陳傑憲分享自己在棒球道路上，除了自己堅持努力不懈外，還有貴人的幫忙！

陳傑憲的瓶頸 借力使力愛爾麗太能波推他一把

陳傑憲表示，一直以來自己就很熱愛棒球，不管在球場被操得再累，受了多少傷，都不減他對棒球的熱愛！所以他總是努力不懈的練習，提高自己的穩定度。不過訓練上總是會遇到瓶頸，除了自己的心靈調適，家人的陪伴外，更重要的是身體實質上的幫助！因為自己是右投左打，對他來說左右手的肌肉訓練都非常重要，太能波AES在這時候扮演了很重要的角色！可以幫助自己訓練兩側肌肉外，還發現可以舒緩運動後的疼痛，讓自己的雙手更沒有極限，突破肌耐力！另外雙探頭的高磁能輸出，無論是他想同時訓練上半背部肌肉或是下半身的腿部肌肉，都能快速進行，只要20分鐘，就能完成目標！

▲愛爾麗集團常如山表示，集團一直以來都以引進全球最新原廠認證合格設備給顧客使用為目標。

原廠認證合格設備與AI搭配 在台灣就能享瘦

愛爾麗集團常如山表示，集團一直以來都以引進全球最新原廠認證合格設備給顧客使用為目標，每樣設備絕對都是我本人先體驗後，才給我的顧客！但我發現我自己跟陳傑憲一樣，是個運動熱愛者，我在肌肉的訓練要求，與一般人的目標一定不同！所以這次太能波AES的AI體態目標，成為了很好的訓練依據，透過大數據規畫出屬於自己的專屬設定能量與模式！無論是增肌或減脂，甚至是健康為目標的「預防肌少症」，都能客製化規劃，對症下藥！

▲王祥至院長說太能波AES的增肌減脂雙探頭高磁能的設計，可以訓練肌肉流失最快的腿部。

王祥至院長說：台灣已進入「高齡社會」，老化過程造成運動神經的退化，體內蛋白質合成減少、營養供給不足、久坐少動或臥病在床的慢性病與發炎反應，都是形成肌少症的主因。

另外一方面，肌肉流失過程，脂肪組織也慢慢的堆積。此現象脂肪過重與肌肉質量減少的狀態也被稱為肌萎性肥胖。老年族群中合併肌肉萎縮與肥胖的情況下，對健康會產生加乘的負面影響，加速老年人的身體失能、罹病率與死亡率。鈣質流失可以從食物或保健食品中獲取，但如果不運動，光補充蛋白質是不可能自己合成為肌肉，太能波AES的增肌減脂雙探頭高磁能的設計，可以訓練肌肉流失最快的腿部，讓預防老化是由內而外！

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