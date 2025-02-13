彰化3蛋雞場9萬隻染禽流感　再爆鵪鶉感染撲殺6萬4300隻

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自今年元月起至今短短44天，已有3處蛋雞場，爆發禽流感已撲殺進9萬隻蛋雞，今天二林鎮1處鵪鶉又發生異常死亡，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於13日完成該鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬4,300隻鵪鶉。

▲二林鎮1處鵪鶉場感染禽流感防疫人員前往撲殺並消毒。（圖／彰化動防所提供，以下同）

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動物防疫所提醒養禽業者，近日接連受大陸冷氣團影響，各地區氣溫下降，日夜溫差大，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，今年已有竹塘鄉及芳苑鄉共3場蛋雞場確診禽流感病毒，將發放免費消毒藥品，並展開全縣養禽場加強防疫。

動防所籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

養禽場如發現家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。