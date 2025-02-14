機車雨中撞上人行道行人雙雙受傷　南警開罰騎士並吊扣駕照

記者林東良／台南報導

25歲謝姓機車騎士沿西門路機慢車道北向南行駛，行經府前路口時，疑未減速禮讓，撞上東向西行走行人穿越道之47歲王姓行人，雙方均有受傷，市警二分局指出，謝姓騎士不禮讓行人，將處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。

▲25歲謝姓機車騎士騎車行經府前路口時，疑未減速禮讓，撞上走行人穿越道之47歲王姓行人，雙方均有受傷，警方將依法告發。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市警二分局交通分隊小隊長郭明道指出，謝姓機車騎士行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局交通分隊小隊長郭明道指出，2月13日晚上7時許，1名25歲謝姓機車騎士，雨中騎機車沿台南市中西區西門路機慢車道北向南行駛，到府前路口時，與沿府前路東向西行走行人穿越道之47歲王姓行人發生碰撞，雙方均有受傷。

警方說，本案謝姓機車騎士，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項：行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年，全案目前由警方調查處理中。

市警二分局再次呼籲，車輛駕駛人行駛接近路口時應減速慢行，務必停讓行人優先通過，以確保人車安全，避免受罰。