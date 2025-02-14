大陸地鐵搶座太激烈！　小孩被嚇到「產生心理問題」

▲上海地鐵。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸地鐵搶座位不是新聞，但是大人搶座位太過激烈，搶到旁人受驚卻是罕見。上海一名男子與他人搶座位之後，小孩子被嚇到出現沉默寡言、易受驚等心理問題，最後狀告當時發生爭執的老人，索賠1.5萬元（人民幣，下同；約合新台幣6.7萬元）。

陸媒《新聞晨報》報導，某日晚間，宋先生帶著女兒小宋搭乘上海地鐵，在搶座過程中，宋先生和女兒，與錢先生及其年過七旬的母親出現爭執。

在宋先生的回憶中，當晚，他帶著女兒正常坐下時，錢先生母親強行將小宋擠開並坐下來。此後，宋先生和錢先生母親進行了溝通，指出對方不應暴力與兒童搶座。

未料，錢先生和他母親不但未向小宋道歉，還一起大聲辱罵小宋。當宋先生準備用手機記錄兩人辱罵的證據時，錢先生直接將宋先生的手機搶走，並推了宋先生。

據宋先生描述，錢先生及其母親持續對小宋進行辱罵，導致小宋崩潰大哭數小時。此後，小宋出現了嚴重的心理創傷，夜晚難以入睡易驚醒，不敢獨自進入公共場所，不敢與陌生人交流，在家也變得沉默寡言。

為此，宋先生帶著小宋到醫院尋求精神科醫生的幫助。經醫生診斷，小宋患有伴有焦慮的適應障礙，需要進行心理治療。

後來，宋先生將錢先生及其母親，均起訴至法院。要求法院判令二人賠償小宋精神損失撫慰金、律師費等共計1.5萬餘元。

錢先生則反駁，雙方的爭執是因為小宋在未搶到位子後，坐到了錢先生母親的腿上，且宋先生指責了錢先生母親才產生的，他也並未搶奪宋先生的手機。

法院最後認為，各方主要是口頭爭執，監視器無法證明錢先生及其母親對宋先生及小宋進行大聲辱罵。法院難以認定，雙方家長的爭吵，對小宋產生了精神損害侵權行為。

此外，小宋就診時距離事發時已間隔數月。法院指出，僅憑就診記錄，難以證明小宋的精神損害與錢先生及其母親行為之間的因果關係。最後，法院駁回了宋先生的全部訴訟請求。