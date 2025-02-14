Gartner ：AI恐導致銷售員缺乏社交技能　「以人為本」成未來關鍵

▲AI迅速發展，人型機器人的未來也受到關注。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

市場調查機構Gartner日前發文指出，AI的日益普及將影響銷售人員技能、客戶需求和銷售策略，未來新一代的銷售員可能因過度依賴AI技術，缺乏關鍵社交銷售技能，令「以人為本」成為未來銷售成功的關鍵。

根據IT之家報導，Gartner預估，到2028年，10%的銷售人員將利用AI節省的時間從事多份工作，AI自動化減少了手動和重復性任務，讓銷售人員有更多空閒時間。

Gartner在2024年9月對3496名全球員工的調查顯示，41%的受訪銷售人員至少在某種程度上認同新技術通過自動化手動和重復性任務釋放了他們的能力。

Gartner認為，首席銷售官（CSO）需要關注這一趨勢，並調整激勵機制以留住人才，例如修改薪酬計劃，移除或擴大傭金上限。

不過，Gartner也提及，到了2028年，約30%的新入職銷售人員將因過度依賴AI技術而缺乏關鍵的社交銷售技能。AI的應用可能會導致銷售人員的分析能力和社交技能（如有效溝通、關係建立等）下降，企業需要加大對人際交往技能培訓的投入，例如關係建立、積極傾聽、同理心和批判性思維等。

Gartner預測，未來銷售成功的關鍵在於「以人為本」的銷售方法，強調人際關係在建立信任和維繫客戶關係中的不可替代價值。這也意味著，CSO需要應對人類行為屬性和技術進步的複雜性，才能在不斷變化的市場中取得成功。