超商情人節咖啡「買10送10」　7-11厚乳拿鐵、卡布買5送2

▲7-11情人節指定飲品「買5送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接情人節，超商紛紛推出甜蜜優惠！7-11在APP推出多款濃郁系飲品「買5送2」，包括厚乳拿鐵、卡布奇諾，一組省超過百元。OKmart也有大杯極淬莊園美式／拿鐵祭出「買2送2」，OKmall雲端商城同步推出「買10送10」；最夯的金莎巧克力5粒裝享「2件99元」。

▲OKmart咖啡買2送2、買10送10。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11即日起至2月18日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出情人節優惠，指定品項「買5送2」，包括：

大杯卡布奇諾，買5送2，275元/組（原價385元，省110元），限量5萬組。

大杯厚乳拿鐵，買5送2，325元/組（原價455元，省130元），限量5萬組。

大杯燕麥拿鐵，買5送2，375元/組（原價525元，省150元）限量3萬組。

黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選買5送2，300元/組（原價420元，省120元），限量3萬組。

每會員可限購4組，兌換期限至2025年4月30日。

▼7-11情人節優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 2月14日一日限定，「OKCAFE大杯極淬莊園美式／拿鐵」祭出同品項「買2送2」；而「OKmall雲端商城」同步推出大杯極淬莊園美式／拿鐵「買10送10」，再送會員點數520點，限量1萬組。

▲OKmart咖啡推出情人節優惠。（圖／業者提供）

此外，OKCAFE「蜂蜜風味拿鐵」、「蜂蜜風味奶茶」，即日起至3月5日，全台門市單杯7折。情人節最夯的「金莎巧克力」（5粒裝）推出2件99元甜蜜優惠，「歐維氏」指定巧克力享「買1送1」。

▲OKmart 多款巧克力優惠。（圖／業者提供）

「OKmall雲端商城」即日起至2月14日，指定巧克力、飲料優惠價，午后時光重乳奶茶330ml（24入箱）享優惠價409元，福樂鮮攪草莓鮮奶茶375ml（4瓶）優惠價69元。