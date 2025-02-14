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資深媒體人王正慧教授接台北基督學院校長　聚焦壯世代教育與基督徒學習平台

▲▼資深媒體人王正慧教授接任台北基督學院第五任校長。（圖／台北基督學院提供，下同）

▲台北基督學院新舊任校長交接。（圖／記者柯振中攝）

記者柯振中／台北報導

台北基督學院將於14日舉行新舊任校長交接，出身媒體界的新任校長王正慧教授將接第五任校長，包括了美洲長老會宣教士孟天牧師（Timothy Mountfort） 、行道會主任牧師張茂松、資深媒體人沈春華與莊開文等人，今天也一起參加這場交接暨感恩禮拜，期望學院未來能繼續培育出更多的基督徒人才。

這場交接感恩禮拜將由董事長黃文鴻主持，他除了特別感謝前校長林文昌過去對學校的貢獻，也敘說台北基督學院在台灣基督教界的「唯一」地位，因為這是「唯一」一所以基督教教育為根基的大學，也是一所雙語院校，前身是創立於基督書院，迄今有兩位名人的墓還在校園內，一位是創立者賈嘉美博士（Dr. James R. Graham Ⅲ），另外一位是弘道遺愛人間的「小婦人」艾偉德(Gladys Aylward)宣教士。

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▲▼資深媒體人王正慧教授接任台北基督學院第五任校長。（圖／台北基督學院提供，下同）

▲台北基督學院董事長黃文鴻。（圖／記者柯振中攝）

黃文鴻表示，儘管過去學校培育出許多在教會界、福音界、社會界的優秀人才，並且也是「美國基督教大學院校聯會」 Coalition of Christian Colleges and Universities（CCCU）的一員，但不容否認，近年學校也受到少子化的衝擊，可是如同上帝所說，「我必在曠野開道路， 在沙漠開江河。」相信王正慧能夠蒙受上帝的恩寵，帶領這所具有特殊使命的學校再出發。

▲▼資深媒體人王正慧教授接任台北基督學院第五任校長。（圖／台北基督學院提供，下同）

在印信交接之後，王正慧表示，在面對少子化與高教挑戰，學院未來將以壯世代教育為發展重點，致力於成為基督徒終身學習的最佳場域，除了將擴大招生管道，鼓勵壯世代回到校園，提供職場再進修、信仰深化與生命轉化的機會外，更期望學校能成為基督徒教育的核心基地。

王正慧也表示，學校未來也將強化產學合作與社會影響力，連結校友與教會資源，讓學校成為一個平台，凝聚基督徒在職場與信仰上的力量，期許在神的帶領下，台北基督學院能夠展現出更大的影響力，培育新世代與壯世代信仰兼備的基督徒人才。

▲▼資深媒體人王正慧教授接任台北基督學院第五任校長。（圖／台北基督學院提供，下同）

▲台北基督學院「首位」女校長王正慧博士。（圖／記者柯振中攝）

今天的交接典禮，也舉行了「按手禱告」，包括孟天牧師與來自美國的校董等等也都上台，一起為王正慧祈福，最後在基督學院教職員唱詩班的祝歌中，圓滿結束這場典禮暨感恩禮拜。

▲▼資深媒體人王正慧教授接任台北基督學院第五任校長。（圖／台北基督學院提供，下同）

▲台北基督學院新舊任校長交接，舉行了「按手禱告」儀式。（圖／記者柯振中攝）

台北基督學院是台灣基督教人才培育的重要搖籃，除了許多優秀校友在世界各地牧會服務，早年也有很多學生畢業後，進入原住民工作會（原山地工作會）、客庄工作會以及種籽工作會，並利用寒暑假深入偏遠山區部落、客家庄以及離島地區，協助教會推廣基督教事工，深獲各界的好評。

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