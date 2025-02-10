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全家再聯名「沈早」推銅板價早餐　創意三明治搭飲料只要59元

▲▼全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，同步有uno pasta、元宵優惠。（圖／業者提供）

▲全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，早餐只要銅板價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接開學季，全家針對學生族與上班族推出一系列早餐新品，再度合作「沈早俱樂部」聯名三明治，3款創意口味「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」搭配指定飲料只要59元。另有其他組合優惠，價格49元、59元、69元、79元都有。

▲▼全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，同步有uno pasta、元宵優惠。（圖／業者提供）

▲全家聯名「沈早俱樂部」再推創意三明治新品。（圖／業者提供）

全家攜手「沈早俱樂部」推出多款商品引起話題，此次再將招牌的3款人氣三明治口味復刻至便利商店，包括「海鹽花生可可三明治」、「草莓奶油三明治」、「蛋蛋嘉年華三明治」，每款皆融入創新口味與獨特搭配。

「海鹽花生可可三明治」餡料為海鹽花生、苦甜可可醬兩種口味的創意組合，售價39元。「草莓奶油三明治」則是以酸甜草莓醬搭配含鹽奶油塊，加熱後微融的奶油與草莓醬交融，售價42元。2月19日將上市「蛋蛋嘉年華三明治」以糖心蛋、蛋沙拉、古早味肉鬆入料，創造味覺新滋味，售價45元，3款搭配指定飲品皆享59元餐促優惠。

▲▼全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，同步有uno pasta、元宵優惠。（圖／業者提供）

▲3款三明治搭配指定飲品，皆享59元餐促優惠。（圖／業者提供）

●全家元宵優惠

另因應元宵節，全家即日起至3月4日推出「湯圓2件8折、3件75折」，品項包含芝麻湯圓、桂冠流沙湯圓、阿華田包餡小湯圓等，共計14款口味，甜鹹交織豐富味蕾。

▼全家元宵節湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，同步有uno pasta、元宵優惠。（圖／業者提供）

今年因元宵與情人節時間接近，全家特別推出「唐老鴨與黛西鴨」相親相愛造型燈籠，並有著色款與愛心款兩種款式，全店指定商品單筆消費滿288元，即免費贈送唐老鴨系列燈籠1個，數量有限，送完為止。

▼全家特別推出「唐老鴨與黛西鴨」相親相愛造型燈籠。（圖／業者提供）

▲▼全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，同步有uno pasta、元宵優惠。（圖／業者提供）

●7-11元宵優惠

7-ELEVEN在元宵期間，也推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」，即日起至2月18日湯圓全品項「兩件88折、3件79折」。

▲7-11元宵節多款湯圓優惠。（圖／業者提供）

同步開賣10款「2025元宵卡通燈籠」，集結超人氣三麗鷗明星酷洛米、Hello Kitty，以及迪士尼經典人氣角色小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇等，小朋友最愛超人力霸王、貓貓蟲咖波、SNOOPY、哆啦A夢以及蠟筆小新也同步登場，單個49元帶回家；另有「OPEN!蛇來運轉燈籠」，單筆加價購59元就可獲得。

▲7-11多款肖像燈籠。（圖／業者提供）

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關鍵字：

沈早俱樂部全家三明治元宵優惠

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