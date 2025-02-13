接棒未來！劉基鴻將現身台北燈節　陪球迷過情人節

▲接棒未來公益代言人劉基鴻陪球迷過情人節（圖／頂新和德基金提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會今年結合味全龍，以「夢想起飛 接棒未來」的主題燈組參與台北燈節。味全龍人氣球星，也是「接棒未來」公益代言人劉基鴻將於2月14日晚間親臨台北燈節 B7 展區與球迷互動，號召更多人關注偏鄉少棒隊的發展。

劉基鴻在2月14號情人節這天的晚間六點到七點間，將分18:00～18:20 及 18:40～19:00 兩個時段在位於中華路與漢口街口的「夢想起飛 接棒未來」主題燈組前與球迷互動。民眾依照工作人員指示，加入「接棒未來」LINE 會員，即可從劉基鴻手中獲得趣味小燈籠，期望透過燈會的人潮發揮影響力，讓更多人關注偏鄉棒球隊。

▲劉基鴻將在情人節當天現身台北燈節「夢想起飛 接棒未來」燈組前與球迷互動。（圖／味全龍提供）

在燈節期間，味全龍響應「接棒未來」公益計畫，舉辦「球員實戰球具公益競標」活動現正熱烈募款中。參與12 強賽事的選手林凱威、李凱威，入選 WBC 資格賽選手劉基鴻，以及王維中、吳東融、林孝程、張祐嘉、林逸達、曹祐齊、張景淯等十位球員，捐出親筆簽名的實戰球衣、打擊手套、釘鞋及球帽用品。

▲日前小龍女琪琪到燈節現場與球迷互動，吸引人潮聚集。（圖／頂新和德基金提供）

目前吳東融捐助的龍耀再現主場實戰親簽球衣最受青睞，價格即將破萬，林逸達女孩日親簽球衣緊追其後，張祐嘉、王維中簽名球帽也很搶手。民眾參與競標，發揮愛心不但把喜歡的球星隨身物品帶回家，同時為偏鄉孩子的棒球夢助一臂之力。本次競標所得將全數捐贈頂新和德文教基金會「接棒未來棒球勸募公益計畫」，幫助更多偏鄉少棒隊改善訓練環境，持續追逐棒球夢想。

活動進行至 2月16日晚間7 時止，競標所得扣除平台服務費後，將全數捐贈給「接棒未來」棒球公益計畫。競標網址：https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y8622318850