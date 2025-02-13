　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

對岸控我方取消「小兩會」見面　陸委會：不該混為一談

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦日前指我方台旅會在陸方同意「觀光小兩會」見面後，突然以「經費不足」的理由取消行程，是民進黨假藉小兩會溝通為名，阻撓大陸居民赴台旅遊。對此，陸委會表示，該次行程是「交流性質」的參訪，與小兩會的正式溝通不一樣，不該混為一談。

陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上提到，去年11月台旅會有幾名董事規劃赴大陸參訪，也順道拜會海旅會，那是屬於交流性質的參訪，與現在所講的「小兩會」的正式溝通或協商性質是不一樣的，「既然性質不一樣，就不要混為一談。」

梁文傑說，過去在大陸團來台很熱烈的時候，有所謂「一條龍」、「低價團」，以及嚴重的分配問題，「大家要知道，大陸所有的組團社基本上都有官方背景，所以這些旅行社，要給台灣哪些旅行社去做、去承接，過去我們也看到有一些灰色地帶。」

梁文傑強調，這些問題都必須經過討論，把兩岸觀光的品質做好，「所以才會說要由觀光小兩會先談，目前我方台旅會也已經通過相關管道，跟對岸海旅會表達希望能夠商談的意願。」

國台辦發言人朱鳳蓮12表示，春節前福建、上海踩線團向我方申請來台考察，陸方海旅會曾同步知會我方台旅會駐北京辦事處，「是民進黨假借小兩會溝通為名，阻撓大陸居民赴台旅遊。」

▼台旅會北京辦事處。（圖／翻攝台旅會官網）

▲▼台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）北京辦事處。（圖／翻攝台旅會官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／碎屍魔親弟逃2年！今狼狽落網
監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」
快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出
快訊／長期致力推廣藥膳　藥學系教授楊玲玲辭世享壽79歲
新光三越氣爆高層至醫院探望傷者　罹難者各提供100萬元
新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有
快訊／台中新光三越氣爆4死　中市府：開罰30萬+全面封館勘查
救護車視角曝！值勤結束遇新光三越氣爆
超詭異！新光三越11樓美食街才改裝就出事　2天前就拆錶沒瓦斯
快訊／陳怡君涉貪　法官裁定100萬交保+3限
牛排刀割臉斷筋「片肉」　碎屍魔兇器大剌剌放家裡
新光三越12樓外牆「破洞又凸出」照片曝！　結構技師勘查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

對岸控我方取消「小兩會」見面　陸委會：不該混為一談

《親愛的熱愛的》28歲男星酒後砸車被刑拘　警方：還踹掉後照鏡

獨／澳門家屬盼「最快」今晚抵台！　澳門政府成立專屬緊急應變中心

美俄通話談俄烏戰爭　陸外交部表態「樂見」

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

阿里巴巴與蘋果合作AI是真的　蔡崇信確認「蘋果很挑剔」

福建發現「政和八閩鳥化石」　研究員：鳥類起源提早2000萬年

氣爆致澳門遊客2死　澳旅遊局：正與家屬聯繫、沒旅遊團在當地

陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

對岸控我方取消「小兩會」見面　陸委會：不該混為一談

《親愛的熱愛的》28歲男星酒後砸車被刑拘　警方：還踹掉後照鏡

獨／澳門家屬盼「最快」今晚抵台！　澳門政府成立專屬緊急應變中心

美俄通話談俄烏戰爭　陸外交部表態「樂見」

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

阿里巴巴與蘋果合作AI是真的　蔡崇信確認「蘋果很挑剔」

福建發現「政和八閩鳥化石」　研究員：鳥類起源提早2000萬年

氣爆致澳門遊客2死　澳旅遊局：正與家屬聯繫、沒旅遊團在當地

陸打擊邪教鎖定「靈修」　查辦「心靈療癒」非法培訓組織

屏東美和科技大學建置國際語文共學區　迎接多元文化交流

台南安平開台天后宮　參加印尼元宵嘉年華遶境受熱烈歡迎

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

貨櫃船美線運價下周減300、歐線減200　3月馬士基歐線要帶頭漲

美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

伍祐城適應比賽用球後援飆速149　觸身球自己也嚇到

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

車子有怪聲竟是「下巴掉下來」　台東暖警伸援手助重新上路

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

大陸熱門新聞

獨／澳門家屬盼「最快」今晚抵台！　

闖紅燈被撞遭判全責！他不服嗆：我被撞耶

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂

被喊姐姐！女子花光千萬公款打賞直播主

陸女留學生在美遇害！不明男子爬出窗戶

上海前台資連鎖麵包店「克莉絲汀」申請破產

氣爆致澳門遊客2死　澳旅遊局：正與家屬聯繫

免費利用DeepSeek「躺著賺」　

室友突提前回宿舍！男大生嚇到放火燒「充氣女友」

陸金價1g破4000元！顧客：金條更保值

陸黃金回收成長3倍！婦人一次變現359萬

福建發現「政和八閩鳥化石」

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

更多熱門

相關新聞

氣爆炸死澳門阿公阿嬤！陸委會將積極協助

氣爆炸死澳門阿公阿嬤！陸委會將積極協助

台中新光三越13日上午發生氣爆，從澳門來台旅遊的一家七口路過時遭波及，導致2死5傷。對此，陸委會表示，已派員赴台中關心，若有任何需要都會積極協助，也將與澳門政府聯繫，了解家屬是否打算來台。

國台辦「歡迎中國台北」　陸委會：違反奧會模式

國台辦「歡迎中國台北」　陸委會：違反奧會模式

三度封殺上海團　陸委會堅持「小兩會」談

三度封殺上海團　陸委會堅持「小兩會」談

陸委會稱對岸施壓台商　國台辦：顛倒黑白！

陸委會稱對岸施壓台商　國台辦：顛倒黑白！

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

關鍵字：

小兩會觀光小兩會海旅會台旅會陸委會國台辦

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面