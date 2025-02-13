對岸控我方取消「小兩會」見面　陸委會：不該混為一談

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦日前指我方台旅會在陸方同意「觀光小兩會」見面後，突然以「經費不足」的理由取消行程，是民進黨假藉小兩會溝通為名，阻撓大陸居民赴台旅遊。對此，陸委會表示，該次行程是「交流性質」的參訪，與小兩會的正式溝通不一樣，不該混為一談。

陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上提到，去年11月台旅會有幾名董事規劃赴大陸參訪，也順道拜會海旅會，那是屬於交流性質的參訪，與現在所講的「小兩會」的正式溝通或協商性質是不一樣的，「既然性質不一樣，就不要混為一談。」

梁文傑說，過去在大陸團來台很熱烈的時候，有所謂「一條龍」、「低價團」，以及嚴重的分配問題，「大家要知道，大陸所有的組團社基本上都有官方背景，所以這些旅行社，要給台灣哪些旅行社去做、去承接，過去我們也看到有一些灰色地帶。」

梁文傑強調，這些問題都必須經過討論，把兩岸觀光的品質做好，「所以才會說要由觀光小兩會先談，目前我方台旅會也已經通過相關管道，跟對岸海旅會表達希望能夠商談的意願。」

國台辦發言人朱鳳蓮12表示，春節前福建、上海踩線團向我方申請來台考察，陸方海旅會曾同步知會我方台旅會駐北京辦事處，「是民進黨假借小兩會溝通為名，阻撓大陸居民赴台旅遊。」

▼台旅會北京辦事處。（圖／翻攝台旅會官網）

