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保力達B、維士比液是指示用藥　台東衛生局提醒：檳榔攤不能賣

▲▼保力達B、維士比不是一般的提神飲料，而是「指示用藥」，必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局販售。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼保力達B、維士比不是一般的提神飲料，而是「指示用藥」，必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局販售。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

保力達B、維士比不是一般的提神飲料，而是含酒精內服液劑，是屬於藥事法規定的「指示用藥」。因保力達B、維士比等產品含有生藥抽取液、咖啡因或綜合維生素及10%（v/v）酒精等成分，屬藥品管理，歸類於「指示用藥」。所謂的「指示用藥」必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局（或藥房）販售。

花蓮衛生局特別強調，保力達B、維士比不可以在一般超商、檳榔攤或雜貨店購得，違反規定將觸犯藥事法。經查獲依違反藥事法第27條第1項及同法第92條第1項規定，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，市面上常被消費者當作提神的飲料可分成兩種，一種是不含酒精、或酒精濃度在0.05%以下的機能飲料，以咖啡因或綜合維他命為提神成分，如「蠻牛」、「康貝特」等是屬於食品，可在一般的商店販售。另一種市售常見的「維士比液」、「保力達B」，均含有酒精濃度，為衛生福利部核准之含酒精口服液藥品，因其含有的成分及含量屬「指示用藥」的管理範疇，依法其販售地點僅能在藥房或藥局。

▲▼保力達B、維士比不是一般的提神飲料，而是「指示用藥」，必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局販售。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，近期已針對違規販售案件加強稽查，發現部分雜貨店、檳榔攤私自販售「保力達B」與「維士比」，今年迄今已依法裁處4件，罰鍰新台幣12萬元。這類藥品若未經專業指導濫用，可能對肝腎功能造成負擔，特別是長期或過量飲用者，應提高警覺，勿誤將藥品當成日常飲料隨意飲用。
 
花蓮縣衛生局呼籲，業者應落實自主管理，不應有無照販售保力達B、維士比或其他藥品之情事，經查獲違反藥事法規定最重可處200萬元罰鍰，不僅傷自身荷包，也危害民眾身體健康。為民眾用藥安全及健康，維士比液、保力達B等含酒精成份口服液，請勿在工作前或工作中服用此類酒精性內服液。

▲▼保力達B、維士比不是一般的提神飲料，而是「指示用藥」，必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局販售。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

保力達B、維士比不可以在一般超商、檳榔攤或雜貨店販售。
 
民眾服用保力達B、維士比時應注意事項：
1.需依建議用法用量原則，每次服用不超過30~40cc，長期大量服用會傷害肝腎機能。
2.含酒精內服液避免混入咖啡、奶茶、紅茶、沙士調味，導致因忽略酒精含量而造成過量服用。
3.產品因含酒精成份，宜注意工作或駕車安全。
 
民眾如發現一般商店或檳榔攤違規販售保力達B、維士比，可向衛生局檢舉。

任何用藥相關問題，可至衛生福利部食品藥物管理署官網（http://www.fda.gov.tw/）查詢，或於上班時間撥花蓮縣衛生局藥政服務專線03-8226959，也可撥1999消費者服務專線進行檢舉或諮詢。

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