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台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

▲▼ 台中市長盧秀燕前往澄清醫院探視傷者。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕前往澄清醫院探視傷者。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中百貨龍頭新光三越今（13）日上午11時33分驚傳瓦斯氣爆，造成4死20傷，初步調查，疑似是12樓的美食部門進行裝修拆除作業釀禍，市長盧秀燕表示，因樓層改裝加上今天非假日，所以人潮並不多。

市長盧秀燕前往澄清醫院探視傷者，被問及氣爆現場內部有多少人，她表示根據現場受傷民眾描述，當時人不多，尤其是中午時間，美食部門正進行改裝，但包括超商、冰淇淋店等零售業有開門，加上今天非假日，所以人潮不是很多。

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