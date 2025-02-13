美智庫認陸太空能力「顯著進步」　倡中美建太空熱線

▲神舟十三號升空。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國智庫外交關係協會（CFR）11日發布一份題為「確保太空安全：美國行動計劃」的報告，稱美國必須將太空作為國家首要任務。報告承認，近年大陸在太空能力發展方面「取得了顯著進步」，並建議美國政府和國會採取全面戰略，維護美國在太空領域的領導地位，包括與大陸建立外交管道及「太空熱線」。

報告稱，美國在太空領域正面臨多重威脅，包括反衛星武器的發展、太空碎片的增加以及來自大陸的競爭等，如果不採取行動，可能會面臨類似於「史普尼克時刻」（Sputnik moment）的危機，即在太空領域失去領先地位，「美國總統應該召開高級別太空峰會，重新評估國家太空優先事項。」

「史普尼克時刻」指的是蘇聯於1957年成功發射人造衛星史普尼克1號，震撼西方世界，暴露美國與蘇聯間巨大的科技差距，美國也因此產生急迫感。

報告承認，近年來，大陸在太空能力發展方面取得了顯著進步。對此，報告呼籲與北京進行務實接觸，建議美中建立直接溝通熱線，以降低在軌道上出現誤判的風險。

報告稱，「誤判的威脅是真實存在的。美國、中國、俄羅斯和其他航天國家需要明確的方式來傳達他們的意圖。」美國太空新聞網認為，這種溝通熱線可能借鑑冷戰時期美蘇之間的機制，用於管理衛星近距離接觸或潛在碎片事件等緊急情況。

「隨著一些國家發展反太空能力，美國需要採取雙管齊下的策略：一方面，通過投資建設更具韌性的衛星網絡來加強威懾力；另一方面，與競爭對手保持戰略對話，以避免衝突升級」，報告寫道。

此外，報告還建議美國在太空交通管理和遇險航天員救援方面與大陸進行有針對性的太空相關接觸。

報告總結稱，美國在商業、科學和國家安全太空活動的交匯領域具有獨特地位。如果美國現在不採取行動，可能會將領導地位讓給競爭對手，從而損害經濟發展和戰略穩定。