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陸反制美關稅　分析：仍為外交談判保留空間

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲2019年6月29日，川普與習近平舉行雙邊會晤。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

為了報復美國對大陸商品加徵10％關稅，大陸宣布自2月10日起，對原產於美國的部分能源、農業機械、車輛等商品加徵10至15％不等的關稅。分析指出，這個期限使中美高層領導能進行會面，為雙方創造一個緩和局勢的機會；不過，如果談判失敗，中國可能會針對美國企業利益下手。

《半島電視台》分析，中國給了美國一周時間，北京似乎在向美國表示，他們希望在事態升級之前進行談判。同時，這也是北京展示裝備中的部分工具，包括出口管制和進口管制；這當然也向國內觀眾傳遞一個訊息，即中國不會輕易接受這種情況。

專精於國際經濟法的香港城市大學法學院教授夏竹立（Julien Chaisse）認為，中國選在2月10日開始徵收報復性關稅似乎有戰略意義，「這為川普和習近平之間的可能討論留出了時間，為措施生效前的最後一刻外交創造了空間。北京可能希望在不排除談判退出的可能性的情況下發出決心信號。」

夏竹立補充說，「如果兩位領導人在未來幾天進行會談，就有調整、部分豁免或互惠姿態的空間，這可能會防止貿易緊張局勢進一步升級。」然而，這在很大程度上取決於華盛頓對這些措施的解讀。

夏竹立表示，如果美國認為這些措施是經過深思熟慮的，為談判留有餘地，那麼這可能為談判奠定基礎，而不是進一步升級衝突。然而，如果川普認為這是直接挑戰，他的政府可能會採取額外的貿易限制措施，這將加劇衝突。

夏竹立認為，下一個關鍵指標將是中國是否會採取超越關稅的措施，例如加強對戰略領域美國公司的限制，或者中國是否會將回應主要限制在貿易領域。如果北京不採取更廣泛的經濟反制措施，這表明談判仍然是優先事項。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美關稅戰。（圖／路透）

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，中國對川普關稅的回應符合預期，「目前，這是一個相對溫和的回應，針對的是美國對華進口總額的一小部分」，初步計算，這一比例在總進口額的10至12％之間。

宋林補充說，與此同時，對Google的反壟斷調查和不可靠實體名單新增的一系列措施可以看作是，如果談判失敗，中國將對美國企業利益採取行動的跡象。他強調，這「可能是為了在即將到來的談判中加強他們的立場」。

《美國之音》引述新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山表示，對中國而言，最關鍵恐是得釐清川普這次再揮關稅大棒，目的到底是什麼。

胡逸山說，很久以前，我們以為川普最介意的是中美貿易平衡不顯著，可是這一次他主打芬太尼進口美國太多、偷渡的中國人也太多，「到底他的重點是哪裡，這一點也不好捉摸」。

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