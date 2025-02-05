陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

▲美國陸軍。（圖／達志影像／newscom）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸昨（4）日宣布對電子、航空和國防工業使用的五種稀有金屬實施全面出口限制，以報復美國的關稅戰。分析認為，此舉最有可能受到影響的包括國防業，因為鎢是軍需品製造的關鍵材料。

美國對大陸輸美商品加徵10％關稅的措施，已於美東時間4日零時1分生效。大陸則宣布反制措施，其中之一是對鎢、碲、鉍、鉬、銦等多項稀有金屬實施出口管制。

綜合《半島電視台》與彭博社報導，中國主導這些金屬的生產或精煉，這些金屬的應用範圍廣泛，從太陽能電池板、原子研究到穿甲彈（armor-piercing munition）。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，美國於2015年停止開採鎢，自1997年以來就沒有生產過精煉鉍。

中國生產全球大約80％的鎢和鉍，也是上述其餘金屬的第一大供應國。此措施暗示北京以更加精準的方式因應華盛頓，將目標瞄準有軍事應用的原物料，通過聚焦其最具話語權的商品，來實現影響的最大化。

英國諮詢公司Project Blue研究分析師Luke Adriaans表示，「最有可能受到影響的包括國防業，鎢是軍需品製造的關鍵材料」。

Project Blue稱，鎢還用於汽車產業，以及航空航天領域的發動機零件和平衡砝碼。Adriaans表示，鎢絲用於將矽錠切成晶圓，用於半導體和太陽能電池板，過去數年需求有所上升。

鎢是一種超硬金屬，主要用於生產炮彈、裝甲板和切削工具等商品。美國約60％的鎢消費用於製造碳化鎢，這是一種用於建築、金屬加工和石油和天然氣鑽探的高度耐用材料。

銦是一種精煉產品，稱為氧化銦錫，是手機螢幕和電視顯示器的重要組成部分。另一種銦產品也用於光纖技術。第五代（5G）蜂窩網路的擴展導致對銦的需求增加。

鉍用於焊料、合金、冶金添加劑、藥物和原子研究。據美國地質調查局稱，美國於1997年停止生產初級精煉鉍，嚴重依賴進口。

碲通常是銅精煉的副產品，用於冶金、太陽能電池板、內存晶片和其他產品。大多數需要碲的美國產品都依賴進口。

鉬主要用於強化和硬化鋼合金，使其更耐熱、更耐腐蝕。它還用於潤滑劑、顏料和石油工業的催化劑。

