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大陸 大陸焦點 特派現場

陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍。（圖／達志影像／newscom）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸昨（4）日宣布對電子、航空和國防工業使用的五種稀有金屬實施全面出口限制，以報復美國的關稅戰。分析認為，此舉最有可能受到影響的包括國防業，因為鎢是軍需品製造的關鍵材料。

美國對大陸輸美商品加徵10％關稅的措施，已於美東時間4日零時1分生效。大陸則宣布反制措施，其中之一是對鎢、碲、鉍、鉬、銦等多項稀有金屬實施出口管制。

綜合《半島電視台》與彭博社報導，中國主導這些金屬的生產或精煉，這些金屬的應用範圍廣泛，從太陽能電池板、原子研究到穿甲彈（armor-piercing munition）。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，美國於2015年停止開採鎢，自1997年以來就沒有生產過精煉鉍。

中國生產全球大約80％的鎢和鉍，也是上述其餘金屬的第一大供應國。此措施暗示北京以更加精準的方式因應華盛頓，將目標瞄準有軍事應用的原物料，通過聚焦其最具話語權的商品，來實現影響的最大化。

英國諮詢公司Project Blue研究分析師Luke Adriaans表示，「最有可能受到影響的包括國防業，鎢是軍需品製造的關鍵材料」。

Project Blue稱，鎢還用於汽車產業，以及航空航天領域的發動機零件和平衡砝碼。Adriaans表示，鎢絲用於將矽錠切成晶圓，用於半導體和太陽能電池板，過去數年需求有所上升。

鎢是一種超硬金屬，主要用於生產炮彈、裝甲板和切削工具等商品。美國約60％的鎢消費用於製造碳化鎢，這是一種用於建築、金屬加工和石油和天然氣鑽探的高度耐用材料。

銦是一種精煉產品，稱為氧化銦錫，是手機螢幕和電視顯示器的重要組成部分。另一種銦產品也用於光纖技術。第五代（5G）蜂窩網路的擴展導致對銦的需求增加。

鉍用於焊料、合金、冶金添加劑、藥物和原子研究。據美國地質調查局稱，美國於1997年停止生產初級精煉鉍，嚴重依賴進口。

碲通常是銅精煉的副產品，用於冶金、太陽能電池板、內存晶片和其他產品。大多數需要碲的美國產品都依賴進口。

鉬主要用於強化和硬化鋼合金，使其更耐熱、更耐腐蝕。它還用於潤滑劑、顏料和石油工業的催化劑。
 

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