昔被爸稱「沒路用」　自閉男孩默默洗衣反成家中頂梁柱

▲經過長期的訓練，亮羽的員工們皆熟能生巧，讓送來的衣服經清洗整燙後煥然如新。（圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

桃園市龜山區亮羽洗衣廠長年來雇用身心障礙者作為員工，讓他們在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」更得到新生，員工小宵（化名）因患有自閉症不得父親待見，長年被父親稱為「無路用的」，而他到亮羽工作習得一技之長，並積累豐厚積蓄，宵父因病失去工作時，還是他拿自己的積蓄為家中開彩券行給父母經營，在最危急時刻成為家中頂梁柱。

據了解，亮羽成立於1996年，創辦人劉月廷原是身心障礙協會的就業輔導員，因不忍身障者屢屢碰壁，於是成立洗衣工廠給他們工作機會，近半甲子間照顧約200名員工，不只改變這些員工的人生，更讓他們的家庭迎來轉變。

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「身障者在外面太常被欺負，家裡人也往往為他們煞費苦心。」劉月廷說，身心障礙者要承受外界的異樣眼光，往往成為有心人士利用的目標，連家人都不一定理解他們的難處。

▲亮羽的員工過去在社會上處處碰壁，如今穩定工作而培養出自信，在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」。（圖／周志龍攝）

劉月廷提到，小宵高中畢業後就來亮羽工作，但他患有自閉症，與外界溝通有其困難，父親也因此總認為這個兒子「沒有用」，還曾在她面前就朝小宵的頭部「巴下去」，她見狀連忙制止，2人還為此多次爭吵，而讓宵父沒想到的是，當家庭遇上困境時，反而是這個兒子成為撐起整個家的頂梁柱。

「他爸那時候沒工作，弟弟妹妹又小，全家人就只有他在工作。」劉月廷說，當時宵父因病失業，母親要照顧一家老小也無法外出謀生，她建議小宵帶著父母去申請彩券行資格，果然順利被抽中，開店啟動資金也是小宵所出，一家人終於能兼顧生計和生活，日子也重回安穩。

另一名員工阿國（化名）命運則更加坎坷，他患有智能障礙、小腦萎縮跟癲癇症，因個性單純而被不法分子利用，名下有多間公司外，帳戶還成為詐騙集團的人頭，更因此欠下數百萬元債務，最終流落街頭，在當街友時遭慈善單位轉介到亮羽工作。

▲身障者在社會中往往備受欺負，亮羽曾因員工家屬欠錢而遭遇討債，還有黑道大哥想找劉月廷泡茶。（圖／翻攝亮羽洗衣臉書）

劉月廷見其因街頭生活而身體虛弱，更背上累累負債，每周帶著他就醫和債務整合，昔日的「債主」見阿國有穩定工作，竟還找上劉月廷想跟她「泡茶」，劉月廷則挺身而出，繼續為阿國協調，讓他終於能重回安穩人生。

亮羽在半甲子間照顧約200名員工，更以乾淨細心的洗衣品質聞名業界，如今卻不敵更便宜的隧道式洗衣工廠，昔日老客戶「變心」而導致財務缺口，劉月廷則盼各界能提供工作機會，讓這些身心障礙者的庇護天堂不要斷炊。

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