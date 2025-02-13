　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

昔被爸稱「沒路用」　自閉男孩默默洗衣反成家中頂梁柱

經過長期的訓練，亮羽的員工們皆熟能生巧，讓送來的衣服經清洗整燙後煥然如新。（圖／周志龍攝）

▲經過長期的訓練，亮羽的員工們皆熟能生巧，讓送來的衣服經清洗整燙後煥然如新。（圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

桃園市龜山區亮羽洗衣廠長年來雇用身心障礙者作為員工，讓他們在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」更得到新生，員工小宵（化名）因患有自閉症不得父親待見，長年被父親稱為「無路用的」，而他到亮羽工作習得一技之長，並積累豐厚積蓄，宵父因病失去工作時，還是他拿自己的積蓄為家中開彩券行給父母經營，在最危急時刻成為家中頂梁柱。

據了解，亮羽成立於1996年，創辦人劉月廷原是身心障礙協會的就業輔導員，因不忍身障者屢屢碰壁，於是成立洗衣工廠給他們工作機會，近半甲子間照顧約200名員工，不只改變這些員工的人生，更讓他們的家庭迎來轉變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「身障者在外面太常被欺負，家裡人也往往為他們煞費苦心。」劉月廷說，身心障礙者要承受外界的異樣眼光，往往成為有心人士利用的目標，連家人都不一定理解他們的難處。 

亮羽的員工過去在社會上處處碰壁，如今穩定工作而培養出自信，在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」。（圖／周志龍攝）

▲亮羽的員工過去在社會上處處碰壁，如今穩定工作而培養出自信，在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」。（圖／周志龍攝）

劉月廷提到，小宵高中畢業後就來亮羽工作，但他患有自閉症，與外界溝通有其困難，父親也因此總認為這個兒子「沒有用」，還曾在她面前就朝小宵的頭部「巴下去」，她見狀連忙制止，2人還為此多次爭吵，而讓宵父沒想到的是，當家庭遇上困境時，反而是這個兒子成為撐起整個家的頂梁柱。

「他爸那時候沒工作，弟弟妹妹又小，全家人就只有他在工作。」劉月廷說，當時宵父因病失業，母親要照顧一家老小也無法外出謀生，她建議小宵帶著父母去申請彩券行資格，果然順利被抽中，開店啟動資金也是小宵所出，一家人終於能兼顧生計和生活，日子也重回安穩。

另一名員工阿國（化名）命運則更加坎坷，他患有智能障礙、小腦萎縮跟癲癇症，因個性單純而被不法分子利用，名下有多間公司外，帳戶還成為詐騙集團的人頭，更因此欠下數百萬元債務，最終流落街頭，在當街友時遭慈善單位轉介到亮羽工作。

 身障者在社會中往往備受欺負，亮羽曾因員工家屬欠錢而遭遇討債，還有黑道大哥想找劉月廷泡茶。（圖／翻攝亮翌洗衣臉書）

▲身障者在社會中往往備受欺負，亮羽曾因員工家屬欠錢而遭遇討債，還有黑道大哥想找劉月廷泡茶。（圖／翻攝亮羽洗衣臉書） 

劉月廷見其因街頭生活而身體虛弱，更背上累累負債，每周帶著他就醫和債務整合，昔日的「債主」見阿國有穩定工作，竟還找上劉月廷想跟她「泡茶」，劉月廷則挺身而出，繼續為阿國協調，讓他終於能重回安穩人生。

亮羽在半甲子間照顧約200名員工，更以乾淨細心的洗衣品質聞名業界，如今卻不敵更便宜的隧道式洗衣工廠，昔日老客戶「變心」而導致財務缺口，劉月廷則盼各界能提供工作機會，讓這些身心障礙者的庇護天堂不要斷炊。

延伸閱讀
庇護工場危機1／不敵隧道式洗衣超低價攻擊　折翼天使天堂難生存
寵物情緣／貓奴宋柏緯帥臉被抓傷　幫15公斤巨貓減肥當鐵血教練　
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中新光三越「12樓畫面曝光」！　炸成廢墟
快訊／新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實
快訊／新光三越大爆炸　管制範圍再擴大
快訊／新光三越氣爆！2人受困11樓電梯搶救中
快訊／台中新光三越氣爆已1死2命危　2級災害應變中心成立
「請避開新光三越、遠百附近！」　台中立委急喊：非常危險
快訊／台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝
快訊／台中新光三越大爆炸！多人死傷　今緊急封館
快訊／新光三越氣爆威力大！　電梯門變形、水管炸破狂噴
快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全炸爛
快訊／台中新光三越氣爆　周邊道路管制
快訊／台中新光三越氣爆　內部慘況曝光
快訊／新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

恐怖氣爆「廠商急PO暫停營業」　網罵翻：新光自己靜悄悄？

台中中港店氣爆　新光三越「官網當掉」進不去了！店家速發公告

「請避開新光三越、遠百附近路口！」　台中立委急喊：非常危險

「外面都消防車的聲音！」台中新光三越氣爆　在地人：爆炸聲超大

客刮中10萬　彩券行「只給4萬」罰停機！Cheap開罵台彩：太扯

公婆生病…媳婦包1.2萬　反被罵「不孝」：根本雙標

昔被爸稱「沒路用」　自閉男孩默默洗衣反成家中頂梁柱

庇護工場不敵隧道式洗衣超低價　折翼天使天堂難生存

人手一件！遊北海道見「台人標配」　他一查震撼：這麼有錢？

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

恐怖氣爆「廠商急PO暫停營業」　網罵翻：新光自己靜悄悄？

台中中港店氣爆　新光三越「官網當掉」進不去了！店家速發公告

「請避開新光三越、遠百附近路口！」　台中立委急喊：非常危險

「外面都消防車的聲音！」台中新光三越氣爆　在地人：爆炸聲超大

客刮中10萬　彩券行「只給4萬」罰停機！Cheap開罵台彩：太扯

公婆生病…媳婦包1.2萬　反被罵「不孝」：根本雙標

昔被爸稱「沒路用」　自閉男孩默默洗衣反成家中頂梁柱

庇護工場不敵隧道式洗衣超低價　折翼天使天堂難生存

人手一件！遊北海道見「台人標配」　他一查震撼：這麼有錢？

追加預算是既定程序　卓榮泰：無須動用院調解達成協議

快訊／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟！　宛如災難片

陳文茜病況「肝臟腫瘤變大暴增」：比發胖還快！才1個月2顆增10顆

17歲少女雙腿紅疹、陰部搔癢長異物！竟同時染3種性病

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

隔壁棚壓力給滿　《鬥陣2》宣布「戰利品箱隆重回歸」

新光氣爆13樓第一時間曝光　電影觀眾：現場感受2次震動

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

3／1龍抬頭！命理師曝禁忌、開運法　3生肖旺翻

未來三個月「超強運四生肖」

為什麼5G還沒辦法取代4G？　網點出4原因

「請避開新光三越、遠百附近路口！」　立委急喊：非常危險

在日本見台人標配　他一查震撼：這麼有錢？

今明雨擴全台　下波變天時間曝

台灣燈會雨中表演5分鐘12摔　舞者受傷

上下班改「7:30至16:30」認證真的爽！一票人卻曝慘況

更多熱門

相關新聞

庇護工場危機！不敵隧道式洗衣超低價

庇護工場危機！不敵隧道式洗衣超低價

桃園市龜山區亮羽洗衣廠長年來，雇用水腦症、半身癱瘓和重度聽語障礙等身身心障礙者作為員工，給這些折翼天使工作機會，在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」，並免費提供食宿，讓他們得以無後顧之憂的安心工作，近半甲子間照顧超過200名身心障礙者，如今卻面臨隧道式洗衣的超低價攻擊，老客戶「變心」導致收入銳減。

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

谷歌日曆不再預設凸顯黑人歷史月

谷歌日曆不再預設凸顯黑人歷史月

「爽是教授在爽」！他批成大副校長：出事校方擦屁股

「爽是教授在爽」！他批成大副校長：出事校方擦屁股

高雄碎屍魔羈押！看守所內「安靜到恐怖」

高雄碎屍魔羈押！看守所內「安靜到恐怖」

關鍵字：

周刊王庇護工場亮羽洗衣廠

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面