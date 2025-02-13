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庇護工場不敵隧道式洗衣超低價　折翼天使天堂難生存

亮羽洗衣廠創辦人劉月廷（右），長年來雇用水腦症、半身癱瘓和重度聽語障礙等身身心障礙者作為員工，讓他們得以自立更生。（圖／周志龍攝）

▲亮羽洗衣廠創辦人劉月廷（右），長年來雇用水腦症、半身癱瘓和重度聽語障礙等身心障礙者作為員工，讓他們得以自立更生。（圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

桃園市龜山區亮羽洗衣廠長年來，雇用水腦症、半身癱瘓和重度聽語障礙等身身心障礙者作為員工，給這些折翼天使工作機會，在成就感中「洗掉自卑、洗出自信」，並免費提供食宿，讓他們得以無後顧之憂的安心工作，近半甲子間照顧超過200名身心障礙者，如今卻面臨隧道式洗衣的超低價攻擊，老客戶「變心」導致收入銳減，亮羽也因而出現財務缺口，創辦人劉月廷則盼各界能多給他們衣服洗，讓這個庇護天堂得以生存。

2月6日上午，當天正逢亮羽洗衣廠開工，在一連串的鞭炮聲中，員工們誠心祭拜，希望洗衣廠新的一年能夠業績斐然，如同炮竹般紅紅火火，而在儀式結束後，員工們便立刻回到崗位上繼續努力。

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亮羽對衣服有自己的堅持，衣服進來後，得依顏色材質等進行分類，再檢查上頭是否有明顯污漬後釘上標籤，有明顯污漬者得特殊刷洗，一般衣服則是以特調的洗潔劑清洗，後再烘乾或日曬，接著整燙包裝才能煥然如新，每一個步驟都是由身心障礙者負責，他們在長期訓練下早已熟能生巧，劉月廷看著這些她照顧多年的「孩子」，眼中滿是驕傲，內心卻有著揮之不去的擔憂。

「我們這邊身障8大類都有，他們其實都有工作能力，出去外面卻都不被接受。」劉月廷說，她原先在身障協會擔任就業輔導員，並發現身障者就業極其困難，即使工作順利、表現正常，仍會在一個月內被以各種理由辭退，看著身障者哀傷的神情，她於是決定「自己開一間」聘請身障者來上班。

亮羽洗衣在30多年間照顧約200名身障者，如今卻因老客戶變心而業績銳減，讓劉月廷憂心忡忡。（圖／周志龍攝）

▲亮羽洗衣在30多年間照顧約200名身障者，如今卻因老客戶變心而業績銳減，讓劉月廷憂心忡忡。（圖／周志龍攝）

因婆家曾經營洗衣事業，劉月廷於是從自己熟悉的領域開始，從只有一個員工、一間洗衣機慢慢擴張，照顧身障的名聲傳出後，越來越多家長從外縣市遠道而來，希望能將自己的孩子託付於此，劉月廷則在29年間先後照顧過逾200位身心障礙者，訓練之路卻可謂「道阻且長」。

「一個動作要教3、4個月，可能放假回家休息一兩周就又忘了。」劉月廷說，亮羽的員工有多半患有多重障礙，如身高不到120公分的「小巨人」愉惠，她患有水腦症、侏儒症和輕度智能障礙，原先是被母親關在家中，直到母親偶然發現亮羽，觀察半年後確認亮羽妥善照顧每位身心障礙者，這才鼓起勇氣把孩子帶來上班。

因天生的障礙，愉惠學習技能緩慢，一個步驟往往要學個兩三個月才能記住，在劉月廷手把手的教導下才逐漸熟練，如今愉惠已在亮羽工作10多年，更成為劉月廷的最好幫手，所有工作細節都記得一清二楚，連劉月廷都常要向她討教。

亮羽洗衣提供免費食宿，讓身障者可以無後顧之憂的工作，也讓他們的感情猶如大家庭般緊密。（圖／周志龍攝）

▲亮羽洗衣提供免費食宿，讓身障者可以無後顧之憂的工作，也讓他們的感情猶如大家庭般緊密。（圖／周志龍攝）

亮羽不只提供身心障礙者工作機會，為避免住在外縣市的同事來回奔波，亮羽提供宿舍和三餐，周末還會帶著他們踏青，或參加鄰里活動和園遊會等，又因個性單純、物慾極低，員工們賺的每一分薪水都能好好存下，如今資深員工的積蓄多已超過7位數，穩定的工作環境讓員工們希望能在此長長久，亮羽如今卻出現財務危機。

「我們大概每個月要一百萬才能打平，但有一個老客戶選擇更便宜的洗衣店，業績大概少了三分之一。」劉月廷說，亮羽每月的水費、電費和瓦斯費各約5、6萬元，員工薪水則依能力差異，從2萬多元到5萬元不等，上上下下共有20多名員工要照顧，每月營收至少要百萬起跳才能支撐。

亮羽如今業績多半來自軍警消，新北、桃園多處警察局和消防局的制服交給他們清洗，電子大廠廣達電腦也指定由亮羽服務，過去更長年與某間食品大廠合作，該食品廠每月提供3、40萬元業績，卻於2024年底選擇更便宜的隧道式洗衣工廠，亮羽業績因而大減。

「只希望大家給我們衣服洗，給這些孩子們機會。」劉月廷說，外界最好的幫助就是讓亮羽的孩子能持續工作，他們過去往往是被社會排斥，在家中也常遭嫌棄，如今於成就感中「洗掉自卑、洗出自信」，希望大眾能給予支持，讓這個折翼天使的庇護所可以繼續生存。

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