　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東青年返鄉就業有福利　縣政府獎助最高6萬

▲申請青年穩定就業獎助 。（圖／屏東縣政府提供）

▲申請青年穩定就業獎助 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為協助企業降低人才流動，提升勞工薪資水平，並鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，屏東縣政府114年度持續推動「屏東好貼薪-青年穩定就業獎助」政策，針對移居、返鄉、高中（職)應屆畢業生等三類45歲以下青年，如留縣或移居屏東穩定就業，就有機會申請最高6萬元的獎助金，以打造更具吸引力的就業環境，並支持青年的職涯發展。

▲申請青年穩定就業獎助 。（圖／屏東縣政府提供）

勞動暨青年發展處李雨蓁處長表示，屏東縣政府獎助青年在地就業的政策自108年起已持續邁入第7年，迄今已有超過2,200名青年提出申請，並獲得穩定就業獎助金的支持，去年度申請通過的人數超過預期名額，達到265人，顯示獎助政策確實達到吸引青年人才回流與穩定留任的成效。

勞動暨青年發展處說，「青年穩定就業獎助計畫」申請對象為45歲以下青年，只要受僱於屏東縣內同一事業單位，且符合每月勞保投保薪資達30,301元以上（醫事人員勞保投保薪資需達34,801元以上），經穩定工作滿6個月及12個月後，即可申請共6萬元穩定就業獎助金。其中移居青年須於申請日前設籍外縣市1年以上，且自113年1月1日後戶籍遷至屏東縣；返鄉青年須於申請日前在外縣市連續工作1年以上，且自113年1月1日後返回屏東縣工作，另外113學年度高中(職)以上應屆畢業生青年於取得畢業證書後6個月內就業，亦可提出申請。

該處補充，114年度「屏東好貼薪」青年穩定就業獎助計畫預定獎助250名青年，穩定就業期間將自申請核定日起算，歡迎符合資格的青年們踴躍並儘早提出申請。申請可親至屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務台臨櫃辦理，或以郵寄方式提交資料，計畫詳細資訊可逕至勞動暨青年發展處官方網站查詢（https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx），或致電08-7558048轉520-522洽詢就業服務員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
錫蘭揭心靈課程！　負責人是「張老師」合作心理師
碎屍魔殺大嫂！姪子怒「為何殺母親」：從小就討厭叔叔
國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職
三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！　內部照曝
為什麼5G「還無法取代4G？」　網點4原因：體感差很多
連大S都忘了！　具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還
快訊／共尋獲37屍塊！　查獲剪刀、尖刀殺人切割用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潮州警友辦事處慰問員警　送湯圓+巧克力暖心過元宵與情人節

屏東青年返鄉就業有福利　縣政府獎助最高6萬

90歲翁凌晨路倒　屏東警+村長+民眾護送返家

數學系青年運用勞動部職訓投資自己　晉升超夯AI產業新尖兵

攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

中興新村光華兒童公園設施老舊　國發會砸600萬改善遊憩場域

2025台灣燈會大雨中開幕　賴清德、張善政期朝野和諧為台灣打拚

2025台灣燈會在桃園　日本千葉縣成田市長趣談觀光文化

松嶺鬥茶協會連25年號召捐茶做愛心　募443斤助家扶義賣扶幼助弱

2025台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

潮州警友辦事處慰問員警　送湯圓+巧克力暖心過元宵與情人節

屏東青年返鄉就業有福利　縣政府獎助最高6萬

90歲翁凌晨路倒　屏東警+村長+民眾護送返家

數學系青年運用勞動部職訓投資自己　晉升超夯AI產業新尖兵

攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

中興新村光華兒童公園設施老舊　國發會砸600萬改善遊憩場域

2025台灣燈會大雨中開幕　賴清德、張善政期朝野和諧為台灣打拚

2025台灣燈會在桃園　日本千葉縣成田市長趣談觀光文化

松嶺鬥茶協會連25年號召捐茶做愛心　募443斤助家扶義賣扶幼助弱

2025台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

紫南宮「呷平安丁酒」登場！霸氣送7萬份料理包　人龍綿延1KM

快訊／周玉蔻和民視要賠220萬　稱趙少康拋妻棄子遭求償敗訴確定

健身網紅曝Apple Watch「正確戴法」　不是在手上

BY2入境北京卡關2hrs！　無奈曝長相原因：求我倆心理陰影面積

桃機三航廈北登機廊廳今年啟用　二航廈先報到通關「接駁15分鐘」

印度浪浪遭撞記恨！　撂狗友深夜「聯爪」刮車報復

台中豪宅預售案史上最貴　頂樓戶驚見單價143.8萬元

212萬起！改款「新BMW 2系列雙門跑車」開賣　性能M2沒缺席

潮州警友辦事處慰問員警　送湯圓+巧克力暖心過元宵與情人節

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

地方熱門新聞

2025台灣燈會開幕　賴清德、張善政期朝野和諧

嘉義水上平交道壅塞　將調整車次時間及車輛分流

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

松嶺鬥茶協會連25年號召捐茶做愛心

黑橋牌香腸博物館推出「匠心紙藝-民俗文化展」

國發會砸600萬改善中興新村共融式公園

台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

阿里山達人黃源明榮獲觀光之友

桃園市立醫院落腳八德霄裡公園　投入91.4億打造

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

數學系青年運用勞動部職訓晉升超夯AI產業新尖兵

「碎化刀」技術將引進台灣　聚焦超音波無創治療癌症

落實節能　花蓮20類指定能源用戶訪視開跑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」

高雄碎屍案「死亡筆記本」　第5人身分曝

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面