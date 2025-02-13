屏東青年返鄉就業有福利　縣政府獎助最高6萬

▲申請青年穩定就業獎助 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為協助企業降低人才流動，提升勞工薪資水平，並鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，屏東縣政府114年度持續推動「屏東好貼薪-青年穩定就業獎助」政策，針對移居、返鄉、高中（職)應屆畢業生等三類45歲以下青年，如留縣或移居屏東穩定就業，就有機會申請最高6萬元的獎助金，以打造更具吸引力的就業環境，並支持青年的職涯發展。

勞動暨青年發展處李雨蓁處長表示，屏東縣政府獎助青年在地就業的政策自108年起已持續邁入第7年，迄今已有超過2,200名青年提出申請，並獲得穩定就業獎助金的支持，去年度申請通過的人數超過預期名額，達到265人，顯示獎助政策確實達到吸引青年人才回流與穩定留任的成效。

勞動暨青年發展處說，「青年穩定就業獎助計畫」申請對象為45歲以下青年，只要受僱於屏東縣內同一事業單位，且符合每月勞保投保薪資達30,301元以上（醫事人員勞保投保薪資需達34,801元以上），經穩定工作滿6個月及12個月後，即可申請共6萬元穩定就業獎助金。其中移居青年須於申請日前設籍外縣市1年以上，且自113年1月1日後戶籍遷至屏東縣；返鄉青年須於申請日前在外縣市連續工作1年以上，且自113年1月1日後返回屏東縣工作，另外113學年度高中(職)以上應屆畢業生青年於取得畢業證書後6個月內就業，亦可提出申請。

該處補充，114年度「屏東好貼薪」青年穩定就業獎助計畫預定獎助250名青年，穩定就業期間將自申請核定日起算，歡迎符合資格的青年們踴躍並儘早提出申請。申請可親至屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務台臨櫃辦理，或以郵寄方式提交資料，計畫詳細資訊可逕至勞動暨青年發展處官方網站查詢（https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx），或致電08-7558048轉520-522洽詢就業服務員。