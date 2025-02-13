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台師大碩班報名暴增4成！ 考生「卡位」半導體、AI產業熱潮

▲▼台師大碩士班筆試今天登場，共8722人報名，較去年6190人增加2532人，成長幅度40.90%，創下歷年增幅最高紀錄。（圖／台師大提供）

▲報名台師大碩班人數成長逾4成，創下歷年增幅最高紀錄。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大114學年度碩士班筆試今（13日）登場，今年不受少子化影響，報名甄試及考試管道共8722人，較去年成長40.90%，創下歷年增幅最高紀錄。台師大表示，今年報名人數前三名為資工系、電機系、全球經營與策略研究所，增幅都超過100%，顯示半導體、AI、綠能、全球化正夯，台師大產業導向也獲得考生肯定。

受到少子化影響，報名學測人數頻創新低，但今天登場的台師大碩士班筆試，反而逆勢成長。台師大指出，今年共55系所招生，報名人數較去年暴增5成，吸引多達5218人報考，寫下近10年來新高，招收名額727名，錄取率僅13.93%，因為無法容納所有考生，也因此向台科大商借30間教室作為支援考場。

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台師大表示，理學院、科技與工程學院、管理學院、跨域科技產業創新研究學院的報名人數成長倍增，包含資工系、電機系、機電工程系、光電工程研究所、管理研究所、全球經營與策略研究所、綠能科技與永續治理研究所等7個系所，增加幅度均超過100%。

若依照增減人數來分析，台師大指出，資工系碩班多達985人報名，比起去年的406人，成長579人，增幅142.61%，連續3年都是報名人數最多科系，應和政府提倡與推動AI相關政策有關，也影響就業市場對相關領域人才的需求，就連成立滿2年的AI跨域應用研究所，增幅也高達70.73%。

▲▼台師大碩士班筆試今天登場，共8722人報名，較去年6190人增加2532人，成長幅度40.90%，創下歷年增幅最高紀錄。（圖／台師大提供）

▲台師大碩士班筆試今天登場，資工系多達985人報名，比去年增加1.4倍。（圖／台師大提供）

台師大進一步表示，報名增加百人以上的系所，還包括電機系增加278人（今年534人）、全營所增加245人（今年407人）、管理所增加158人（今年268人）、化學系增加147人（今年307人）、機電系增加132人（今年217人）。增幅最高前三名系所，則是綠能所300%、光電所172.73%、以及機電系155.29%。

面對報名人數倍增，台師大分析，顯示目前就業市場的半導體、AI、綠能、全球化正夯，而台師大與多家龍頭企業緊密合作，致力培養畢業生成為產業所需人才，產業導向也獲得考生青睞。

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