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「M87黑洞」正遠離地球！台灣參與跨國觀測　公布最新變化影像

▲▼台師大與中研院參與的國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／台師大提供）

▲台師大與中研院參與國際團隊，針對「M87黑洞」2017與2018年的影像變化進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大與中研院參與的國際研究團隊，結合對2017年和2018年觀測資料的多時刻分析，深入研究「M87黑洞」，證實黑洞旋轉方向正在遠離地球，並解釋吸積盤中的湍流造成2017年與2018年黑洞影像環狀結構亮點偏移。研究成果發表在國際知名《天文與天文物理》期刊，為探索黑洞環境的複雜動力學奠定重要里程碑。

6年前，EHT團隊發布人類歷史上首張黑洞影像。包括台師大、中研院等台灣團隊參與的「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫，今（23日）公布M87星系中心超大質量黑洞（M87*）的最新動態。EHT團隊利用M87*在2017年和2018年的觀測資料，為黑洞事件視界附近極端環境研究提供全新理論視角。

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▲▼台師大與中研院參與的國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大與中研院參與國際團隊，研究證明M87黑洞正在遠離地球。（圖／記者許敏溶攝）

團隊成員之一、中研院天文所博士後研究員紀柏特表示，EHT是一個觀測黑洞的國際合作計畫，而觀測黑洞需要很高解析度，這次團隊建構一座相當於地球大小的虛擬望遠鏡，其解析度相當把甜甜圈放在月球，在地球可以很清楚看見。

台師大物理系助理教授卜宏毅進一步說明，研究團隊比較2017年與2018年黑洞影像資料庫，數量比之前還多出12萬張，從2017年「M87」在影像中，比較亮偏左下角，到2018年比較亮的位置在偏右下角，從黑洞中心的變化證明「M87」是朝著遠離地球方向旋轉。

同時獲得教育部玉山青年學者的卜宏毅指出，黑洞周圍吸積環境是動態又混沌的。2017年和2018年的觀測所帶來獨立的測量，讓我們能夠從全新的視角，更深入地約束黑洞周邊的環境。這項研究也展示如何通過觀測黑洞系統的時間演化，為黑洞理論研究開闢全新的視野。

▲▼台師大與中研院參與的國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／台師大提供）

▲台師大與中研院參與國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／台師大提供）

紀柏特表示，之前EHT團隊的理論小組，為理解黑洞影像所建立的資料庫，促進大量前沿模擬的開發。這次是我們第一次有機會根據更新的模擬來建立資料庫，其中一些模擬與觀測資料非常吻合，而另一些則相對不那麼匹配。觀測與理論模型的比較將促進模擬中物理細節的進步，非常期待接下來的成果。

台師大補充說明，EHT團隊有來自亞洲、歐洲、美洲、和非洲400餘位研究學者參與。這項國際合作致力構建一座相當於地球大小的虛擬望遠鏡，藉以獲取史上細節最詳盡的黑洞影像。EHT聯盟由13個主要機構組成，包括中研院天文所、芝加哥大學、東亞天文台、法蘭克福歌德大學、馬克斯普朗克電波天文研究所、麻省理工學院海斯塔克天文台、日本國立天文台等。

▲▼台師大與中研院參與的國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大與中研院參與的國際團隊，針對「M87黑洞」變化影像進行研究，證明黑洞正在遠離地球。（圖／記者許敏溶攝）

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