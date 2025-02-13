闖紅燈被撞！男子遭警判負全責...不服嗆：他撞我耶

▲老人不爽要負全責嗆警，警方回應「他撞你你也全責，因為你闖紅燈。」（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸上海一名老人近日騎車時，闖紅燈遭到一名駕駛撞上，而警方到場了解情況後，判斷整起事故是該名老人全責。對此，老人相當不服，反問警方「他撞我，我還要全責？」此時警方便告知他，因為是他闖紅燈在先才會造成意外，最終老人只能乖乖簽名接受罰款。

根據陸媒綜合報導，大陸上海一名老人近日騎車時，闖紅燈遭到一名駕駛撞上，警方到場了解情況後，判定整起事故老人需要負全責。而這讓老人相當不服，當場反問警方「他撞我，我還要全責？」

此時警方回應「他撞你你也全責，因為你闖紅燈。」之後老人便時口否認自己闖紅燈一事。事後，警方告知他另一名駕駛有行車紀錄器，將事故發生的過程全部錄下來了，最終老人只能乖乖簽名接受罰款。

消息一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「每次過馬路都看到許多老年人闖紅燈,社區得加強普法宣傳，很簡單告知闖紅燈撞了白撞,再來些實際案例慘照馬上就減少很多」、「嚴格來講是，人家正常行駛，你闖紅燈撞了車」、「這樣判下次就不敢闖紅燈了，贊交警」、「老人的行為不太合適，遵守交通規則是每個人的責任，不能因為自己的錯誤而責怪別人。交警的處理很公正，希望老人能認清自己的錯誤」。

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