六堆祈福尖炮城新亮點！SDGs棒球尖炮城　總獎金40萬

▲六堆祈福尖炮城在內埔鄉六堆紀念公園舉行 。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

客庄節慶－六堆祈福尖炮城，將2月15、16日兩天於內埔鄉六堆紀念公園登場，今年首創棒球尖炮城，以更環保及安全之形式使這項百年傳承之客庄節慶與時俱進，以因應聯合國永續發展目標SDGs，活動會場內搭設福廠，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，並準備2千份客家紅粄，提供民眾祈福與食福。

屏東縣政府客家事務處表示，今年六堆祈福尖炮城活動內容包含SDGs棒球尖炮城、親子同樂的水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲等各項賽事，總獎金達40萬元。

除了比賽，還有可深度體驗六堆常民美食的六堆回味我的菜(彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲)DIY體驗、小龍年祈福、客庄解說員帶路並結合屏東燈節客家燈區之客庄遊程、藝文展演及好客市集等，活動內容多元、創意並具教育文化內涵，適合民眾新年走春祈福。

六堆祈福尖炮城活動報名方式如下：雲霄尖炮城及客庄體驗遊程採網路報名；勇士尖炮城、盤花競賽及六堆回味DIY以網路報名為主，活動當天視現場報到情況及餘額開放現場報名；水球尖炮城、SDGs棒球尖炮城、小龍年祈福、客家年節博弈遊戲則採現場報名。

活動兩日在竹田火車站及龍頸溪畔公園，設有活動接駁車接送民眾至六堆紀念公園活動會場，邀請民眾新春體驗精采的客庄節慶活動，並一同欣賞龍頸溪畔的屏東燈節客家燈區。活動資訊請上「六堆祈福尖炮城」官方網站或「屏東縣政府客家事務處」臉書粉絲專頁查詢。