金與正身邊「180公分美男」是誰？　脫北外交官曝神秘老公身分

▲ 金與正丈夫與子女長相不曾正式曝光。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正丈夫身分成謎，外界對其家庭生活所知甚少。近日一名脫北外交官出面爆料，她的丈夫曾擔任總政治局高官，身高達180公分且長相俊朗，令他印象深刻。

根據《自由亞洲電台》（RFA），前北韓駐科威特代理大使柳鉉宇（류현우，音譯）透露，金與正於2014年9月結婚，而他同月前往金正恩生母高英姬墓地參拜時，曾親眼見到金與正的丈夫。

他回憶，當時金與正身旁站著一名身穿軍裝、接近180公分的男性，優越的身高和俊秀的外貌令他印象深刻，後來才發現這名男子和金與正結婚照中丈夫的長相一模一樣。

柳鉉宇提到，金與正和丈夫就讀金日成綜合大學特設班時相識，2014年9月結婚當時丈夫擔任總政治局組織部軍團指導科副部長。

金與正丈夫身分長期以來眾說紛紜，傳聞稱他可能是北韓高層、最高人民會議常任委員長崔龍海之子，但柳鉉宇否認此說法，稱崔龍海膝下僅一個獨生子，媳婦則是牡丹峰樂團歌手。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》此前於1月播出的新年慶祝影片中，捕捉到金與正牽著一名男童，旁邊還有一名女童，令外界懷疑可能是她的子女，南韓國家情報院正分析此一可能性。

而《朝中社》曾於2022年6月公開金與正分送醫藥品至傳染病疫區的照片，畫面中她與一名男子近距離面對面，雖被口罩遮住仍可看出臉上甜蜜笑容，引發外界討論可能是她的丈夫。