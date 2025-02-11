恐關30年加鞭刑！2台男在馬國非法持有販賣槍枝　正面照曝光

▲台灣男子Cheng Ming Hung與Hsueh Chun Ta出庭。（圖／翻攝自馬新社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣2名男子在馬來西亞涉嫌販賣槍枝、持有900發子彈，10日在吉隆坡地方法院出庭，但均不認罪。吉隆坡地方法院裁定不得保釋，將於3月12日再審，一旦罪名成立，最重將面臨30年至40年監禁以及鞭刑。

馬新社、星洲網等報導，這兩名台灣男子分別是26歲男子鄭明宏（Cheng Ming Hung，音譯）與33歲薛俊達（Hsueh Chun Ta），第一項指控是今年1月16日在冼都Desa ParkCity住處未經合法授權販賣槍枝，包括14把手槍、1支衝鋒槍，牴觸1971年軍火（增刑）法令第7(2)條文，並與刑事法典第34條文同讀，一旦罪名成立，將面臨30至40年監禁與鞭刑6下。

第二項指控是兩人在住處無正當理由持有Five-Seven MK2P仿製手槍與2個空彈匣，違反1960年危險武器法令第36(1)條文，並與該法令34條文同讀，罪成者可判處監禁不超過1年或罰款最高5000令吉（約新台幣3.9萬元），或是兩者併罰。

第三項指控是在同一地點非法持有14把手槍、1把衝鋒槍與900發子彈，觸犯1971年軍火法令第8(a)條文，並與第34條同讀，若罪成可判處不超過14年監禁與6下鞭刑。

法官表示，相關控罪不具保釋資格，鄭明宏與薛俊達不得保釋，將於3月12日再審此案。