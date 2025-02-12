「地下539」賠率是台彩190倍　刑事局破全台70簽注站！賭資66億

▲同樣簽3個號碼，地下539的賠率是台彩的190倍，當然吸引眾人爭當組頭，刑事局破獲全台70簽注站，賭資逾66億元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國人喜歡簽個樂透，期待意外之財，以台彩539為例，中3個號碼，彩金300元，若是簽地下539，可拿57000元，是台彩的190倍，難怪吸引多數人簽注，刑事局在過年期間15天查獲全台70處簽注站，逮捕71名組頭，光是1年賭金高達68億餘元，訊問後全依賭博罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊過年期間獲報，網路上出現「雙盈」簽賭網站，該賭博網站是透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，並將網站伺服器主機架設在境外，規避查緝，警方從1月20日至2月3日，配合13個縣市警察局，出勤逾300名警力，破獲近70個簽注站，查扣電腦主機38台、行動電話52支、筆電9台、平板3台、點鈔機4部、投注簽單141份、帳冊及銀行存簿等贓證物，現金274萬餘元。

落網71名組頭中，有2人具有幫派背景，分別是23歲林姓男子，（天道盟正義會），57歲曾姓男子（四海幫），經統計，全台近70個簽注站，1年賭資高達68億6645萬餘元，是一項相當驚人的地下經濟。

國人簽注台彩539，一注50元，中2個號碼是50元，3個300元，4個2萬元；反觀地下版，簽2星，1注75元，中獎彩金5300元，簽3星，1支65元，彩金5萬7000元，簽4星，1支55元，彩金75萬元，這麼高的賠率，就是地下539如此吸引人的地方。