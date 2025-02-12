玩火自焚！花心男大陸新婚4月又娶台灣女　一失誤把自己送進法院

▲陳姓男子在大陸結婚未離婚，4個月後返回台灣又與另名女子登記結婚。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名陳姓男子在大陸與第一任妻子結婚，卻在4個月後，未辦理離婚手續便在台灣與蘇姓女子公證結婚，正式登記為夫妻。陳男隱瞞多年未被發現，直到與蘇妻鬧上法院，竟親手拿出與前妻的「中國結婚證」作為談判籌碼，重婚事實瞬間曝光，慘遭蘇妻提告。士林地院審結後，依重婚罪處有期徒刑4月，可易科罰金。

2008年1月28日陳男於中國與趙姓女子結婚，正式成為夫妻。然而，僅4個月後，他未與趙離婚，便於同年5月10日在台灣與蘇姓女子公證結婚，並於同月23日完成結婚登記，等同於同時擁有兩段婚姻。

陳男隱瞞事實多年，當他與第二任妻子因離婚官司走上法院時，為了爭取協議履行，陳竟於法庭上主動拿出與第一任妻子的「中國結婚證」作為證據，試圖對第二任妻子施壓，蘇妻當場發現自己竟是「合法小三」，氣得提告。

法院審理期間，陳男坦承犯行，辯稱當年「疏忽」未解除前段婚姻，試圖淡化責任。然而，法官認為，其行為已嚴重破壞婚姻制度與家庭倫理，不僅對兩任妻子造成傷害，更是對法律的公然挑戰。

合議庭審酌，其因一時失慮而犯罪，且犯後坦承犯行，已與告發人（第二任妻子）離婚，足認他非無悔悟之心，經此偵查、審判之教訓，自當知所警惕，應該不會再犯，依重婚罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，另須支付公庫新台幣6萬元，以資懲儆。