進墓地遷葬遇死劫！他遭虎頭蜂圍攻搶救10天亡　禮儀闆娘疏失害命

▲新北市一名勘查墓區的禮儀公司工人，工作時因未穿防護裝備遭虎頭蜂螫傷，搶救10天身亡。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名勘查墓區的禮儀公司工人，因雇主未提供防護裝備，在工作時遭虎頭蜂螫傷，引發過敏性休克與缺氧性腦病變，送醫急救10天後仍不幸身亡。士林地檢署調查後認定雇主未落實職業安全防護，違反職業安全衛生法及過失致死罪，但考量業者已與家屬和解，予以緩起訴處分，條件為6個月內繳納新台幣5萬元。

檢方調查，禮儀公司負責人張女承攬「士林第11、木柵第9、大安第6等墓區整理遷置工程」，僱用陳姓男子等人負責墓區除草、勘估及造冊作業。2024年5月30日下午，張女帶領員工至士林區菁山路110巷（士林第11墓區）進行GPS定位與打樁圈圍施工，作業人員分成兩組分頭進行定位。

當日下午2時許，陳姓工人在等待同事拿取尼龍繩時，突遭虎頭蜂群攻擊，瞬間多處遭螫，痛苦倒地，並迅速出現過敏性休克反應，無法自行呼吸。其他工人見狀，立即將他送醫搶救。

陳姓工人送醫時，已因嚴重過敏性反應與蜂毒影響，導致心跳停止（OHCA）。醫療團隊雖緊急搶救，使其恢復心跳，但因長時間缺氧，導致嚴重缺氧性腦病變，陷入昏迷，最終在同年6月9日因多重器官衰竭不幸離世。

檢方調查後發現，墓區環境特殊，雇主應依職業安全衛生法提供適當防護裝備與防護措施，如防蜂面罩、防護衣及緊急應變指導，然而雇主張女並未落實，導致員工在作業時毫無保護，發生重大職業災害，明顯違反職安規定。

檢察官審酌張女及其公司均無前科，犯後坦承犯行，深表悔悟，已與被害人家屬等人達成和解，堪認歷此司法偵查程序應有所警惕，依刑法57條予以緩起訴，期間為1年。張女與禮儀公司應於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付新台幣5萬元。