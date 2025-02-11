川普嗆「不放人將地獄降臨」！哈瑪斯：威脅語言毫無價值

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）警告，若是哈瑪斯沒有在15日中午前釋放被關押的以色列人質，那麼他建議屆時立即取消停火協議，「讓地獄降臨」。對此，哈瑪斯回應，尊重以色列與哈瑪斯間的停火協議，才是讓以色列人質回家的唯一途徑。

川普10日在白宮橢圓辦公室受訪時表示，如果所有人質無法在周六（15日）中午前釋放，他將主張取消停火協議，「我的意思是，不是零零散散釋放兩個、一個、三個、四個，而是如果到了周六中午12點還沒全部釋放，那麼地獄將降臨。」至於「地獄將降臨」具體指什麼時，川普並未明說，只稱「哈瑪斯會知道我的意思」。

▲以色列人質與家人團聚。（圖／路透）

針對川普說法，哈瑪斯官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）回應，威脅的語言毫無價值，只會讓事情變得更複雜，如今尊重以色列與哈瑪斯間的停火協議，才是讓以色列人質回家的唯一途徑。

今年1月19日生效的停火協議大致上結束了加薩走廊（Gaza Strip）持續超過15個月的戰火，之後哈瑪斯釋放5批以色列人質，以方也釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯。不過，哈瑪斯11日發布聲明，稱由於以色列「違反」停火協議，因此無限期推遲釋放人質。此舉導致以色列國防部長下令軍方進入警戒狀態，並做好「應對加薩任何可能情況」的準備。