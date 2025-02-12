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商場手扶梯夾斷2歲童手指！家長轟疏失　網不挺：這很牛

江蘇睢寧興美城市廣場發生一起意外。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇睢寧興美城市廣場發生一起意外。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

家長要隨時注意小孩的一舉一動，否則很容易發生意外。中國江蘇睢寧興美城市廣場日前發生一起意外，2歲男童走到逆向的扶梯口，當場摔倒導致手指插到電梯階板內斷掉。家屬指控是賣場的疏失，應該要負起責任，在網路掀起一番討論。

興美城市廣場透過官方帳號PO出一段影片，事情發生在2月2日下午5點半左右，一名2歲左右的男童在家長的陪同下，走向逆行的扶梯口，豈料男童整個人摔倒，手指不慎插進電梯梯階板內斷掉。

不過，家屬在社交媒體發布的內容，和城市廣場的說法不一樣，痛批是電梯的營運管理方的疏忽，「是這場悲劇的根源」。對此，客服人員告訴《瀟湘晨報》，該地方是有人接待的，目前警方已經介入，「家屬通過法律途徑來解決問題都可以」。

男童跌倒，結果手指插到電梯階板內斷掉。（圖／翻攝自微博）

▲男童跌倒，結果手指插到電梯階板內斷掉。

消息曝光後，引發一番討論，網友一面倒砲轟，「跟商場有啥關係，這是自己沒看好孩子，大海都得加蓋」、「電梯在那好好的，怎麼就受這委屈了啊」、「供在家裡不要出門了，出了門都危險」、「孩子好可憐」、「就永遠都是別人的錯唄」。

另外，也有許多人指出，家長的責任最大，「這不是家長的責任嗎？」、「這責任推的，這家長很牛」、「一句不提家長責任」。

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