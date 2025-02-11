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花蓮殺人棄屍！「死者遭刺頸失血亡」主嫌桃園落網了　拒夜間偵訊

▲▼花蓮男子遭丟包棄屍在產業道路邊坡，警消前往現場將遺體吊掛回路面。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼花蓮男子遭丟包棄屍在產業道路邊坡，警消前往現場將遺體吊掛回路面。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣10日爆出一起棄屍案！一名25歲楊姓男子遭家人通報失蹤，警方進一步追查發現，他疑似因債務糾紛遭人殺害「二度棄屍」，警方循線逮獲楊姓、陳姓犯嫌，林姓主嫌則在逃，警方10日於桃園順利將人逮獲了。

25歲楊姓死者因失聯多日，家屬焦急報案，警方獲報後展開調查，發現楊男曾與22歲楊男、23歲林姓主嫌相約前往花蓮縣壽豐鄉白鮑溪上游，不料途中林嫌與楊男疑因債務糾紛爆發口角，林嫌失控持刀行凶，將楊男殺害後推下山谷棄屍。

▲▼花蓮男子遭丟包棄屍。（圖／記者柯政誟翻攝）

據了解，楊姓死者2日晚間曾致電弟弟，僅稱手機遺失，並未透露任何異常情況；3日晚間6時他與林嫌、楊嫌相約在檳榔攤見面，當晚8時許，3人抵達白鮑溪上游，林嫌期間持折疊刀殺害楊姓死者，並將人推落溪谷。

林姓主嫌等人4日晚間8時許，因擔心棄屍地點過於顯眼，決定返回現場移動遺體，並找來另一名陳姓男子帶路，3人沿著銅門部落往龍澗發電廠方向，將楊男的遺體以沙袋包裹、水管綑綁後，再次丟入山谷。3名犯嫌在該處逗留約4小時，直到5日清晨6時才離開現場。

▲▼花蓮男子遭丟包棄屍。（圖／記者柯政誟翻攝）

警方循線將楊姓、陳姓犯嫌逮捕，起初楊男向警方供稱，他們只是上山吸毒，後來才坦承，林嫌與楊男因毒品、債務問題發生爭執，林男憤而持刀殺人。

林姓主嫌10日在桃園落網，晚間11時左右被押解回吉安分局，但林姓嫌犯拒絕夜間偵訊，11日上午警方將進一步問訊，釐清案情。而楊姓死者的遺體經相驗過後，初步確認為頸部遭刺傷，導致動脈失血過多致死。

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