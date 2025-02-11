快訊／本季最小流感亡！男童「壞死性腦病變」速惡化　發病一周死

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日公布上周新增28起流感死亡，其中最年輕是一名南部未滿10歲的國小男童，出現發燒、咳嗽等症狀，隔天高燒超過40度，意識不清、呼吸困難而到急診就醫，檢驗感染A型流感併發敗血性休克、壞死性腦病變，雖然就醫收治住院，病況未改善還出現多重器官衰竭，一周後過世；這也是本流感季從去年10月以來最小的死亡個案。

疾管署說明，國內處於流感流行期，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，上周（4日至10日）新增128例重症病例，28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案中最年輕是南部未滿10歲的國小男童，本身有氣喘病史，沒接種本季流感疫苗，今年1月中旬出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻水，隔天出現超過40度高燒，意識不清、呼吸困難，急診就醫時血壓偏低，檢驗A流，流感併發敗血性休克，壞死性腦病變，住院後病況未改善，還有多重器官衰竭，一周後過世，死因是流感併發急性壞死性腦病變。

重症中也有年輕個案，林詠青指出，個案是一名南部未滿5歲女童，本身早產，沒有接種本季流感疫苗，2月上旬發燒、咳嗽、活動力食欲下降，曾經到診所就醫使用流感藥物，但晚上出現痙攣、意識狀態不佳送到急診，體溫高燒超過40度，還出現嘔吐，腦部腫脹，研判流感併發腦炎，目前收治加護病房治療中。

疾病管制署監測也顯示，今年第6周（2日至8日）類流感門急診就診約18萬1千餘人次，為近10個流感季同期最高。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，與本季接種流感疫苗株相符。

本流感季自去10月1日起截至今年2月10日累計795例（742例H1N1、33例H3N2、10例A未分型、10例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累計160例（155例A型H1N1、3例A型H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例分別有88%及92%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自113年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。