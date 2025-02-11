成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

▲水里急診救護站醫護人員施以抗癲癇藥物，穩定癲癇患者病情，轉送至南基醫院治療。（圖／彰基醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局和南投基督教醫院、彰基總院共同設立的水里急診救護站，於2023年3月正式啟用以來將屆滿2年；彰基醫院指今年春節期間，該站病患數量較往年暴增五倍，經醫護團隊堅守崗位，讓偏遠地區居民能在關鍵時刻獲即時醫療照護，減少因地理位置偏遠而造成的延誤風險。

彰基表示，水里急診救護站設立之初是為提供周邊地區的急救醫療服務，避免居民與遊客因醫療資源匱乏而須長途奔波至遠方醫院，隨著服務逐步深入，不僅具備基本急診功能，還能處理感冒、腸胃炎、一般外傷縫合等基本醫療需求，並在關鍵時刻應對突發的重症急救，成為當地不可或缺的醫療支援站，也標誌著南投縣在偏鄉緊急醫療救護上邁出重大一步。

▲水里急診救護站醫護人員透過鼻胃管順利引流出500ml空氣及胃內消化液。

彰基回顧春節期間，一名病患因癲癇發作送至救護站，當時病人全身抖動、牙關緊閉、眼神上吊並失去意識，醫護人員即時施以抗癲癇藥物、穩住病情，後轉送至南基醫院進一步診治；院方經抽血與頭部電腦斷層掃描檢查後，排除腦出血的可能性，但發現病人有嚴重貧血，急診醫師隨即給予輸血並安排住院治療，也成功救回患者。

▲水里急診救護站。

另一名病患於春節深夜因上腹部劇烈不適，自行前往救護站求診，當時已臉色蒼白、全身冒冷汗，經彰基急診醫師使用超音波檢查後，發現胃部異常膨脹；醫師迅速解釋病況並獲患者同意後，立即進行鼻胃管放置、順利引流出500ml的空氣及胃內消化液，腹脹與腹痛明顯改善，最終順利出院。

彰基體系發言人暨南投基督教醫院院長張尚文表示，今年春節期間整個水里急診救護站就醫人數雖比往年激增，不過在彰基總院及南投基督教醫院全力的協助之下，藥物及設備不虞匱乏；該站設立後也對當地的偏鄉醫療起到一定的作用，希望今後能夠和彰基緊密結合，供應在地民眾的醫療需求和基本權利。