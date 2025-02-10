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別讓自己變成戀愛大雷區！你的嫉妒心有多危險「選一條河」就知道

記者錢雅慧／綜合報導

嫉妒是愛情裡的正常情緒，但如果能好好地掌握它，幾乎就能決定感情的走向！無論你的嫉妒心是多或少，學會適當地向另一半表達情感和維持自信，都是讓愛情更加幸福的秘訣！然而，每個人嫉妒表現與程度都各有差異，想知道潛藏在自己潛意識的嫉妒感有多重嗎？透過這個心理測驗，來揭示你的嫉妒指數！

測驗：當你聽到「河流」這個詞時，你會想到以下哪一種景色？

▲▼愛情,嫉妒,心理測驗,情感,秘訣,心測,忌妒。（圖／擷取自日本網站）

▲當想像一條河的時候，你的腦中浮現的風景是什麼？（圖／擷取自日本網站）

A：流入大海的大河
B：颱風過後被淹沒的河流
C：大自然中的小溪
D：城市中的河流

結果：你的嫉妒心有多強？

選擇A「流入大海的大河」——寬廣心胸型，幾乎不嫉妒
河流象徵著情感能量。如果你聽到「河流」時想到的是一條流入大海的大河，那就表示你擁有寬廣的心胸，即使身處容易讓人感到嫉妒的情況下，你也能夠坦然接受，彷彿擁有一顆如菩薩般的心腸！

不過，有時你太慷慨和大度，可能反而會讓另一半感到不夠被在意。即使心裡沒有強烈的嫉妒感，你也可以適時表現出些微的在乎，這樣能讓對方更有安全感。假裝嫉妒一下，也許會為感情增添一絲甜蜜感。

選擇B「颱風過後的洪水」情緒波動型，深度嫉妒
如果你想到的是颱風過後氾濫的河流，那麼你在感情中就容易產生強烈的嫉妒感，你的情緒波動較大，並且容易全心全意投入一段感情。

當你看到另一半與異性愉快交談時，內心可能會翻湧著強烈的不安和嫉妒感。有時候，即便是微不足道的小事，也會讓你感到不滿，這可能讓對方覺得你反應過度，甚至產生壓力。對你來說，學會提升自信是關鍵，因為當你對自己更有把握時，你的嫉妒心會減少，感情也會更順利。

選擇C「大自然中的小溪」適度嫉妒型，視為感情調味品
如果你聯想到的是大自然中的小溪，那麼你的嫉妒心並不強烈。你通常是一個隨和、容易相處的人，周圍的人會覺得和你在一起很輕鬆。

即便在戀愛中，你的嫉妒也大多維持在正常範圍內。在偶爾令人不安的情況下，你可能會有些嫉妒，但你能將它視為感情中的一種自然現

選擇D「城市中的河流」敏感不安型，容易產生疑慮
如果你想到的是一條流經城市中的河流，那麼你可能擁有高度的情感敏感性，並且容易受到他人細微的言語或行為影響。

當你聽到另一半稱讚別人時，你可能會立刻感到不安，甚至忍不住問：「你是不是更喜歡那個人？」這種過度的敏感常源於內心的焦慮，因此找出引起焦慮的原因是關鍵。當你能消除這些不安因素，你的嫉妒心就有機會減輕，自然也能讓感情更加穩定。

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