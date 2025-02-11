台大急診又滿床「等床破百」！林口長庚、亞東也滿　衛福部急因應

▲台大醫院急診部通報滿床，醫師透露春節後就診患者持續增加。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年春節以來急診爆滿情況特別嚴重！台大醫院急診醫師直言，今年因為流感、諾羅病毒等因素，春節期間病人大增，原本希望開工後三天能消化完病人，但這次持續到接近周末才稍緩，然而又遭遇寒流，導致這兩天急診仍然壅塞。衛福部統計顯示，全國急診就醫人數在初二最高達4.5萬人次，春節後每天急診仍超過2萬人，相當於平常假日的量，衛福部已於8日邀集醫學中心研商對策。

根據衛福部健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息，今早台大、林口長庚、亞東等醫院仍通報急診滿床，台大候床人數更破百。

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台大醫院急診醫學部主任張維典表示，春節期間醫療院所門診休息，急診會比平常多，長年以來急診單位也都有所應對，但是今年因為流感、諾羅等因素，病人大增，消化速度也比以往要慢。

以台大來說，上周希望開工三四天就把春節累積的病人消化完畢，然而卻一直到接近周末才逐漸消化，但周末又逢寒流來襲，心血管重症、肺炎等病人增加，全院、動員收治住院，但病人還是一直進來，讓周一、周二的急診人數仍然很多。

張維典無奈指出，其實台大醫院急診滿床一直是常態，急診部空間容不下，患者就會滿到大廳；且不僅台大，以前急診沒那麼塞的醫院也越來越塞，這和護理人力不足可能也有關係，因為可以開的床變少，產生排擠效應。

台大醫院發言人陳彥元表示，天氣變化加上近期名人死亡引起效應，讓民眾對健康有所警覺，到急診人數增加，留院觀察的人也多。當住院需求提升，院內也會加強住院轉換率，讓該出院的患者盡量讓他回家。

衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪表示，春節時醫院負荷往往都會比較加重，但今年又比往年春節更嚴重，從平均數字來看，去年同期每天急診就診約2.7萬人，今年整整多出1萬人，平均3.7萬人，分析和假期長、諾羅、流感、天冷等因素相加成有關。

劉玉菁進一步分析，春節期間又以初二4.5萬人達最高峰，負荷極大；春節後雖然有逐漸下降，但最近一周每天急診就診仍可達2.5萬人次。若和非春節時的數據相比，過往平日急診約1萬人次，假日約2萬人次，等於上周急診每天都處於假日就醫狀態。

衛福部8日上午邀集全台醫學中心，以及地方衛生局討論春節急診壅塞。劉玉菁表示，各醫院雖然都有壅塞情況，但存在有差異，部分醫院有效管控，關鍵在「醫院病床調度機制」，例如透過病床排程，預先保留部分病床給急診使用，讓急診患者能順利住院等。會議中也重申同區醫院尋求其他醫院支援合作，必要時各地衛生局也要進行協助。

劉玉菁表示，近期疾管署已經有加強類流感、諾羅等衛教，後續會持續監測急診狀況，有需要時隨時會找各醫療院所一起討論狀況。