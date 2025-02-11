分屍魔超冷靜！看警搜公寓排骨便當「1口也沒吃」　還拒簽筆錄

▲高雄73歲碎屍魔張介宗被押回案發現場。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，冷血犯案震驚全國，但他至今堅不認罪，檢、警專案小組昨（10）日提訊張嫌返回他位於前鎮區的「殺人公寓」進行搜查勘驗，整個過程長達5個半小時，據了解，張嫌全程坐在客廳中一語不發，冷靜異常，中午為他準備的排骨便當也一口沒吃，甚至連扣押證物讓他簽收時，也一度拒簽，經過勸說才勉強簽名，態度相當不配合。

▲專案人員在張嫌住家進行蒐證勘查。（圖／記者吳世龍攝）

檢警偵辦這起震驚社會的3死分屍案，目前僅掌握3名受害老婦進入張嫌住處的監控畫面，並從撈獲的屍塊中比對出林婦和張婦的身分，然而，凶器尚未尋獲，黃姓大嫂的屍體尚未尋獲，檢警仍然持續搜尋，並試圖突破張的心防。

檢、警昨（10）天也提訊嫌犯回到案發現場，並帶回4大箱2袋的相關證物，但並沒有發現重大的突破發展。

▲張姓嫌犯的住家。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，嫌犯被提訊押回「殺人公寓」後，冷眼看著辦案人員在屋內蒐證，臉上幾乎沒有表情變化，看不出情緒波動，冷靜的態度讓辦案人員印象深刻。

整個蒐證過程長達5個半小時，據指出，專案小組在中午為黃嫌準備了排骨便當，但他一口都沒吃，就一直放在旁邊，而在扣押證物時，專案人員讓黃嫌簽名確認，他一開始拒簽，後來才被說服勉強簽名，態度相當不配合。