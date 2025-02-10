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刮取「屠宰場」水管2m下殘渣搜證　碎屍魔「老神在在」坐客房

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,警察局長林炎田於兇嫌住家陽台找到一本「火辣數獨130選1」智力遊戲書本。（圖／記者吳世龍攝）

▲專案小組成員仔細勘驗張嫌的住家，不放過任何細節，圖為警察局長林炎田在現場搜證。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄檢警今（10）日押解涉嫌殺害3名婦人並分屍的張介宗返回其位於前鎮區的住處進行第二度詳細搜索，鑑識人員特別加強了對張介宗住處的浴室及其他可能區域的血跡採集工作。使用長達2米的「管道疏通器」進行細致的刮取，以期發現更多可能的生物組織或血跡，這些樣本將被帶回實驗室進行進一步的化驗和鑑定。

警方在搜索過程中查獲了大量紙張，外傳稱為「死亡名單」，上面列有近10人的姓名或僅有姓、名等，顯示張嫌可能有記錄重要信息的習慣。因此，任何有書寫痕跡的紙張和筆記本都被警方扣押，以進一步分析。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲張姓嫌犯被押解回到住處進行勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

在搜索過程中，高雄市警察局長林炎田親自參與了現場的勘查工作，並被媒體捕捉到戴著採證手套仔細檢查物品的畫面。林炎田局長對此表示，他的行為僅是為了確保沒有遺漏任何可能的文字註記或其他關鍵證據。關於警方與張介宗之間的互動，林炎田強調，當天並未進行任何訊問。

在張介宗的住處，檢警專案小組對其進行了嚴密的監控，並在搜索期間將張介宗安置在客房內。整個過程中，張介宗表現出極度的冷靜，面無表情，一言不發。警方在完成搜索後，將查扣的證物清單交由張介宗簽名確認。

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