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牙醫夫沒空陪！妻15萬零用錢「狂約陌生男」　他傻：還沒抓到上床

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲醫師娘與其他男生有曖昧對話，網友直呼綠綠的。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「可以接受老婆到處曖昧嗎？」一名網友分享朋友的婚姻狀況，牙醫老公每月給34歲老婆15萬元零用錢，因工作繁忙，較少陪伴。老婆則熱衷認識新朋友，滑交友軟體、約男生吃飯聊天，甚至傳曖昧訊息，但沒有抓到肉體出軌的行為，因此求問大家看法。文章曝光後，全場直呼「感覺就已經綠帽了！」

一名男網友在Dcard表示，38歲友人是位牙醫，而老婆婚前是一位潛水教練，婚後辭掉工作，因男生繁忙無法陪伴，每個月給她15萬零用錢，讓老婆隨心所欲做想做的事，像是上課、吃下午茶等。

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然而原PO進一步爆料，女方興趣之一就是認識新朋友，會約其他男生吃飯聊天，甚至出現曖昧對話，像是「我想你」之類的訊息，但沒有進展到約砲的程度。對此，原PO詢問眾人看法，「這樣的狀況大家可以接受嗎？可以接受老婆到處曖昧嗎？」

底下網友紛紛搖頭直呼，「一個月15萬，買到一頂綠帽」、「男的間接養小王欸」、「牙醫喔，說不定是各玩各的，勸你別管太多」、「斷金援就解決了」、「感覺就已經綠帽了」、「離吧...這種事只有一次和無限次，今天沒上床，明天也會，沒什麼好留戀的」；還有網友猜測，「你朋友就是你吧」、「你怎會知道你朋友老婆常常這樣」。

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