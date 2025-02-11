▲桃園迎國中小開學，加強校園環境清潔消毒和防疫。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局表示，各級學校於2月11日正式開學，為加強校園防疫工作，該局要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作，確保學習環境安全無虞。

教育局指出，各校於開學前，先行利用酒精或稀釋漂白水完成教室空間、自有交通車及校園內部公共場域環境(如走廊、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等)之清潔消毒作業，確保公共空間安全。

開學後也將持續要求各校落實各項防疫措施，包含強化人員健康掌握、密切關注師生健康狀況，每日掌握師生出缺席情形，落實「生病不上課、不上班」並加強衛教宣導，提醒師生建立良好衛生習慣、勤洗手遵守咳嗽禮節，以提高師生自我防護意識，以及保持教室及公共空間的清潔與空氣流通、加強校園環境及設備的清潔與消毒，建構安全學習環境，共同守護校園內教職員工及學生健康。

教育局表示，開學後也將持續協助學校落實校園防疫工作，請家長放心，也提醒師生務必持續強化自主健康監測及保持良好個人衛生習慣，如有發燒、呼吸道症狀、頭痛或肌肉酸痛等相關症狀，應儘速就醫並在家休息，降低群聚感染風險，保護自己也保護他人，另也請家長持續關心學生身體健康情形，讓學生能在健康、安全的環境中學習，共同守護孩子健康。