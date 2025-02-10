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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

▲▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召集五院院長進行國政會商。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長入府會商國政，各院都有針對總預算案提出窒礙難行之處，而立法院長韓國瑜在會中表達，不希望行政院提出覆議，但行政院卓榮泰表示，目前狀況政院只能被動提出覆議。對此，總統賴清德則請行政、立法兩院，繼續找朝野討論，看是否有後續解套方式。

總統府副秘書長張惇涵在會後記者會上表示，在稍早的閉門會商中，總統賴清德是依照憲法順序，依序請行政院、立法院、考試院、司法院與監察院發表意見，過程中大家都有各自發表看法，大概有二至三輪之多，也都有針對總預算部分提出認為窒礙難行的地方。

張惇涵表示，行政院長卓榮泰表示，很多重要部會好比國防部、外交部、內政部、台電、勞動部、中研院與交通部等，刪減、凍結數量都影響到福國利民的政策與院務的推動。

張惇涵轉述，考試院的周院長也提到，考試院業務費刪除部分，影響到公務人員的基礎訓練、升等訓練的籌措，這會影響公務人員任用訓練與升遷。

張惇涵表示，司法院謝代理院長在發言時，強調他今天是以司法機關行政首長身份與會，不是司法院審判長身份；而他在談話中，也針對司法院預算刪除與凍結一事，為基層司法人員請命，表示司法案件近年增加數量很多，基層司法官不論是書記官、法官都有辛勞狀況，需要充足人力與預算支應，總預算的審議會影響到司法效率、效能與品質。

至於監察院副院長李鴻鈞的發言，張惇涵說，李鴻均過去也是資深的立法委員，他也談到監察院被刪減的數量與凍結，而依照監察院一年受理人民陳情案件，大概1萬5000多件，其中跟政治有關的只有10％，當監察院無法履行職責，受損的會是人民。

此外，李鴻鈞也強調，對外部分，2025年紐澳跟太平洋監察使大會，監察院沒有預算可以執行，而伊比利峰會，過去是觀察員身份，現在好不容易是正式會員，同樣沒有出國旅費可以參與，這顯示對內人民訴願、對外國際參與都有受到很大影響。

至於韓國瑜在會中向賴清德提出，希望行政院不要針對總預算提出覆議一事。張惇涵轉述，行政院長卓榮泰有說，總預算審議狀況，牽涉到各院，目前狀況行政院是被動提出覆議，而韓國瑜院長也確實有表達，以其他方式討論，不要提出覆議。

張惇涵表示，賴清德在會中討論時，立法院、行政院沒有就細節做定案，所以總統請兩院院長繼續找朝野進一步討論，看是否有後續因應與解套方式。

張惇涵強調，每一個院都有表達總預算案跟院務推動的影響，外界有一些輿論說，這場會商是「五打一」，但他要強調，今天很和諧，今天是「五合一」，大家一起為台灣做事。

▼總統賴清德邀請五院院長會商國政，總統府副秘書長張惇涵會後轉述記者會上說明會議內容。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府副秘書長張惇涵於會後轉述記者會上說明會議內容。（圖／記者李毓康攝）

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