林昭印被迫辭職？民眾黨組織部澄清3方向　「魚與熊掌無法兼得」

▲民眾黨組織部主任黃成峻。（圖／翻攝自Facebook／黃成峻）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於1月19日完成中央委員、中評委選舉，但以第一高票當選中央委員的組織部副主任林昭印昨（9）透過直播表示，被迫要離開組織部，支持者不斷喊話黨中央留人。對此，民眾黨組織部主任黃成峻今（10）日說明，因為中央委員為黨中央一級主管，但若身兼有給職黨職人員，會造成「中央委員要聽秘書長指示」的邏輯不通，並稱「看直播了解時事很好」、「但不能只聽單方面話語」等，有意暗指林昭印。

黃成峻10日於臉書發文表示，各個社群網站都在討論中央一級主管（副）以上總辭，甚至是否可擔任中央委員、中評委以及黨職領薪並行一事，他分3大方向進行說明。

黃成峻提到，第一，黨主席擁有黨內一級主管（副）人事的決定權跟指派權，這是尊重黨主席的職責權利，所以新任黨主席選出來後，黨中央一級主管（副）皆要總辭，但因為黨主席補選尚未完成，因此尚未有總辭的動作，更沒有逼迫任何人離開，「看直播了解相關的政治時事很好，關心民眾黨相關事務也很好，有正義感也很好，但資訊一定要對稱，不能只聽單方面的話語，被帶風向並不是一件好事，要有基本的政治邏輯判斷」。

▲民眾黨組織部副主任林昭印。（資料圖／記者周宸亘攝）

黃成峻指出，第二，中央委員辭黨職為何牽強？中央委員是黨中央一級主管的長官，是秘書長的長官、也是中央組織部主任的長官，「試問，身兼中央委員跟有給職黨職人員2職，那此中央委員要聽秘書長、組織部主任的指示？如果是這樣，如何替這些黨代表以及支持我們的黨員發聲？」這邏輯極度不通，兩個階級不同的職位如何並行？若是並行了，如何在中央的組織架構下做出的正確的黨務運作？

黃成峻說明，至於中評委不用擔心，中央組織部的吳士廉會辭去中評委一職，何況吳士廉並非一級主管（副）不需要總辭，這是吳的格局，「國有國法，黨有黨規，一切按照遊戲規則走。」而且無論是中央委員或中評委，兩者就不應該領黨職的薪水，沒有什麼中央委員可以領，中評委不可以領，理由一大堆，這就是雙標！

最後，黃成峻強調，領黨職薪水當選的人，魚與熊掌無法兼得，「我們不是民進黨的利益結構體，再說別人雙標之前，也要想想我們是否有遵守遊戲規則，請大家冷靜思考，這才是真正的第三勢力，這才是真正的跳脫藍綠！」

▲民眾黨組織部副主任林昭印表示，當選中央委員後被針對，因此被迫要離開組織部工作。（圖／翻攝自YouTube／林昭印）

林昭印9日晚間於土城看守所外透過YouTube開直播表示，可能是因為選上中央委員，開始被一些人針對，「我選中央委員是合乎章程跟法規，章程沒規定黨中央的人不能夠選（中央委員），畢竟這是出錢出力的事情，我這一年來也沒碰到預算，不是大主管，沒有任何經費預算，結果開始被有些人針對，例如要繼續擔任中央委員，就不能當組織部副主任」。

林昭印指出，因此自己不能存在組織部裡，接下來就回歸志工身份，「我選上中央委員，我被迫在沒有違反黨章黨規的情況下，我要離開這個工作了！」但自己並不會離開民眾黨，仍會擔任中央委員職務，「接下來看中央有些人繼續升官發財，中央有些人會繼續做事，那我們就站在監督角色。」

不過，林昭印言論一出後，立刻在各大小草群組發酵，支持者不斷發文與留言喊話黨中央「留下林昭印」，質疑「何必提早叫昭印辭掉副主任呢」、「既然是總辭，那應該是一起走吧！怎麼有人目前還在位子，有人卻已經被迫離開了呢？再者用擔任中央委員就必須辭黨職真的很牽強，如果擔任中央委員要辭黨職，那中評委是不是也要？」