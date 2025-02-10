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公寓肢解3女！檢警2度勘驗扛回4箱證物　陽台搜出「火辣數獨本」

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名七旬婦女，將3人剁成屍塊後棄屍前鎮河，案件曝光後震驚社會。檢警今(10日)押解張嫌回到案發公寓住處，除了模擬作案手法外，也在住處蒐集4大箱證物，而陽台則被拍到遺留一本「火辣數獨130選1」，也疑似被列為證物帶回。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，配合檢警二度勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

張介宗犯下連續殺人案，去年11月底起，於住家臥室將大嫂殺害後棄屍，接著今年1月17日、2月2日也有2名婦人進到張嫌公寓後遇害。檢警調查發現，張嫌在犯案當日或隔日凌晨皆提著袋子數度外出棄屍，且都將屍塊棄置於前鎮5號船渠。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

先前專案小組於運河撈獲林姓婦人的腳掌、臟器和身體組織，並於住家公寓採獲3名被害女子的血跡，證據擺在眼前，但張嫌矢口狡賴，仍不承認犯案，甚至警方一度上門尋找失蹤的林姓婦人時，他還騙說婦人半小時後就離開，應該是去賭博。

檢警今日押解張嫌重返案發現場，除蒐集更多物證外，也要模擬張嫌犯案過程。張嫌上午10點50分左右被押返住處，警方於外圍拉上封鎖線，有20多名鄰居圍觀，痛罵他「可惡」、「夭壽骨」。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,警察局長林炎田於兇嫌住家陽台找到一本「火辣數獨130選1」智力遊戲書本。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼警察局長林炎田於兇嫌住家陽台找到一本「火辣數獨130選1」智力遊戲書本。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,警察局長林炎田於兇嫌住家陽台找到一本「火辣數獨130選1」智力遊戲書本。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警察局長林炎田表示，今日是針對先前勘驗採獲的生物跡證、物證來做重建，今日依法定程序，借提張嫌到場進行重建的工作，並未針對案情訊問。

林炎田隨專案小組進入兇嫌住處，於陽台找到一本「火辣數獨130選1」書本，以及一疊疑似是報紙的紙張。搜索將近3小時，專案小組於下午1點40分左右，先從張嫌公寓搬走4大箱證物，又於下午2點23分帶走2袋證物。

主任檢察官謝長夏則於下午2點12分左右離開現場，對於案情閉口不談，僅表示今日是偵辦案件到現場做釐清的動作，至於張嫌仍於案發現場配合勘驗。

數獨是家喻戶曉的數字解謎遊戲，玩家根據題目提供的數字，推理出其他格子的數字，讓每一直行、橫列數字都出現數字1至9，不能重複也不能缺少。數獨遊戲與數字運算無關，主要考驗邏輯思維，是智力遊戲的一種。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,主任檢察官謝長夏帶隊勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地檢署主任檢察官謝長夏帶隊勘驗(黃色外套)。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

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