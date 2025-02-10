12星座本週2／10～2／16好運攻略　幸運色＋幸運物助你事半功倍

▲想提升運勢？快來看看本週12星座的專屬幸運色與開運小物，讓好運陪你一整週。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週來臨，每個星座都有不同的課題與機會等著你！無論是勇敢表達自我、專注目標，還是享受生活中的小確幸，順應運勢能讓你事半功倍。本週（2/10～2/16）日本網站《TRILL》為12星座準備了專屬的幸運小物與幸運色，能讓人提升好運能量，迎接更順遂的每一天，快來看看你的星座本週有哪些驚喜與建議吧！

牡羊座

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行動：勇敢表達自己的感受，能獲得來自周圍的支持與幫助。

幸運物品：皮革包包

幸運色：酒紅色

金牛座

行動：千萬別勉強自己！如果感到疲憊，請留點時間好好照顧身體，進行自我保養。

幸運物品：按摩油

幸運色：奶油色

雙子座

行動：與許久未見的朋友聯繫，能幫助你紓解壓力，不妨主動發個訊息吧！

幸運物品：戒指

幸運色：薄荷綠

巨蟹座

行動：人際連結將為你帶來好運，遇到邀約時大方答應，享受社交的樂趣！

幸運物品：紅酒杯

幸運色：天空藍

獅子座

行動：嘗試新的挑戰，讓你的生活充滿興奮感，趁現在勇敢追逐興趣吧！

幸運物品：烏龍茶

幸運色：金色

處女座

行動：現在是專注處理細節工作的好時機，將那些拖延許久的事物完成吧！

幸運物品：馬蹄造型飾品

幸運色：棕色

天秤座

行動：給自己一點獎勵時間，享用美味甜點，或到最喜歡的地方放鬆一下！

幸運物品：髮蠟

幸運色：玫瑰粉

天蠍座

行動：專注於你的目標，全力以赴，最終會迎來令人欣喜的成果。

幸運物品：和菓子

幸運色：深紫色

射手座

行動：透過旅行或戶外活動，你將獲得滿滿的能量，快去探索世界吧！

幸運物品：行李箱

幸運色：橘色

摩羯座

行動：你的努力將被肯定，無論做什麼事，都要堅持到底、不輕言放棄！

幸運物品：夾克

幸運色：靛藍色

水瓶座

行動：這是拓展人脈的好機會，多參加活動、擴大你的交際圈吧！

幸運物品：眼鏡

幸運色：銀色

雙魚座

行動：打造一個舒適的居家環境，能為你的運勢加分，動手佈置房間吧！

幸運物品：抱枕套

幸運色：珍珠白