「4星座」未來15天好運不斷！　左手納財寶、右手摘桃

▲未來15天中，有幾個星座可說是好運不斷。（示意圖／翻攝unsplash）



圖文／CTWANT

年關剛過，新一輪生活又要啟航。《新浪網》指出，未來15天中，有幾個星座可說是要風得風、要雨得雨，財運、桃花運齊齊上揚！

●牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座的朋友，未來15天可說是開啟「幸運模式」，工作上衝勁十足，能憑藉敏銳的洞察力和果斷的決策力，迅速抓住關鍵搞得風生水起。感情上，這段期間牡羊的熱情和活力特別旺盛，就像一團火走到哪裡都能把周圍的人點燃。多在聚會、社交場合露面，說不定就能邂逅攜手走過風雨的人。已有對象的牡羊，感情生活也是甜得冒泡。這15天裡，多製造點浪漫，給對方一個小驚喜，保準能讓感情升溫到新的高度。

●雙子座

雙子座的朋友本來就以頭腦靈活出名，未來15天更是要大放異彩。工作上創意源源不絕，棘手的問題都能迎刃而解。桃花運方面，雙子座的幽默感和善解人意，就像一把神奇的鑰匙，能輕易打開異性的心門；單身雙子在社交場合露臉，異性緣簡直爆棚，和人聊天，總是能說到對方心坎兒裡，說不定哪次聊天就能聊出一段美好的姻緣。有對象的雙子，和另一半之間的溝通更是順暢無比。這15天裡多和對方交流，分享彼此的想法和感受，會讓感情在交流中不斷昇華，越來越甜蜜。

●獅子座

獅子座的朋友天生就帶著一股王者霸氣，這未來15天更要把這霸氣發揮到極致。工作上能充分發揮領導能力可不是蓋的，把整個團隊都凝聚在一起，朝著一個目標努力，財富之路自然越走越寬。桃花運上，獅子座更是魅力四射，自信和熱情像太陽一樣能吸引無數異性的眼光。單身的獅子，這15天裡多出去參加社交活動，展示自己的風采，哪次活動就能碰到那個和你並肩前行的人。有對象的獅子們，這15天裡多給對方一些關注，嘗試製造一些浪漫的時刻，讓感情在甜蜜中不斷鞏固，越來越牢靠。

●天秤座

天秤座的朋友以優雅和公正出名，這未來15天更是把這些優點發揮得淋漓盡致。工作上充分發揮你的協調能力，團隊裡有矛盾、分歧，你們一出馬，肯定能化解得乾乾淨淨。你們懂得平衡各方利益，讓整個團隊和諧相處，工作效率自然蹭著上漲。桃花運方面，天秤座的優雅和溫柔，就像和煦的春風，能輕易吹動異性的心弦。單身的天秤在社交場合露面，自然能靠著得體的相處方式，讓對方好感度直線上升。有對象的天秤們，這15天裡多和對方溝通，製造浪漫的氛圍，感情自然在和諧中不斷昇華。

延伸閱讀

▸ 大S猝逝／不認識大S卻那麼難過？網點「3原因」 醫：粉絲要暫時隔離

▸ 星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離 追星吸好運曝感情新變化

▸ 原始連結