　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

▲民進黨立委許智傑、林月琴。（圖／許智傑辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑、林月琴。（圖／許智傑辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委許智傑與林月琴曝光私下的收藏，許智傑回憶當初在交通委員會，爭取彩繪機、國際航線到高雄時，因緣際會參與到航空公司與史努比聯名活動，有一次與林月琴分享才發現，她擁有豐富的史努比珍藏，兩人透過史努比開啟了合作契機，一起推動諸多兒童交通安全議題。

許智傑表示，過去曾在中科院製造過飛機發動機，因此對飛機相當著迷，進入交通委員會以後，積極拜訪航空公司，爭取十多條高雄航線，今年成功爭取了皮卡丘及三麗鷗彩繪機，四月開始還有大飛機要服務高雄鄉親，逐步實踐「航空立委」的使命。許智傑拿著手上的皮卡丘彩繪機模型，還與林月琴一起裝上了飛機模型的引擎，看得出許智傑對於飛機相當著迷。

而林月琴同樣也組裝起手中的SNOOPY大時鐘，這是許多社工好友，蒐集全台史努比盲盒公仔，集結成套後送給林月琴，代表著所有第一線社工對於林月琴的期待。林月琴也分享手中最特別的史努比娃娃，這是去年林月琴進入立法院前，靖娟基金會同仁一起贈送給她，上頭穿著手工製作的衣服，胸前還別著靖娟小黃帽護身符。林月琴表示，每次立法院有些衝突，回到辦公室抱抱史努比就很舒壓，許多壓力跟憤怒就可以得到安慰。

對於未來航線的規劃，許智傑透露，2026年星宇航空要首度進軍高雄，以及今年至少7條新航線加入高雄市場，且今年上半年將有望開闢直飛韓國濟州的航線，高雄航線的恢復狀況今年將有望超越疫情前，將繼續爭取，以後南台灣好朋友要出國，可以省時間、省體力，就近從高雄出發更方便。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩
快訊／詹皇震驚！　吃飯時得知「搭檔換人」
孫生交往G奶女神2年！　網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對
NBA震撼彈！唐西奇並未請求交易　遭捨棄原因曝光
醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱「國安危機」：台灣無法僥倖

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

行政院今送選罷法覆議案　提案藍委許宇甄嗆：注定再次失敗！

被捕捉喊妻子「寶貝」閃到粉絲　黃國昌這樣解釋

罷免連署夯！洪孟楷怒秀政績　轟政院凍結地方補助「政治勒索」

高雄點將／財劃法、總預算案狂燒　柯志恩拚高雄民心成綠箭靶

綠黨團幹部「招嘸人」　李彥秀酸吳思瑤：從想選北市長到被罷免

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

遭控指使警方跟監罷團　徐巧芯嘆：罷免行動讓行政單位很為難

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱「國安危機」：台灣無法僥倖

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

行政院今送選罷法覆議案　提案藍委許宇甄嗆：注定再次失敗！

被捕捉喊妻子「寶貝」閃到粉絲　黃國昌這樣解釋

罷免連署夯！洪孟楷怒秀政績　轟政院凍結地方補助「政治勒索」

高雄點將／財劃法、總預算案狂燒　柯志恩拚高雄民心成綠箭靶

綠黨團幹部「招嘸人」　李彥秀酸吳思瑤：從想選北市長到被罷免

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

遭控指使警方跟監罷團　徐巧芯嘆：罷免行動讓行政單位很為難

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

2025台灣燈會在桃園　2／13-22逾80組海內外展演藝術饗宴

簽下新洋投「飛力獅」　統一獅第5號洋投有人選

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

宋嘉翔大方談喜訊　古久保健二虧：跑那麼慢結婚這麼快

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

《順風婦產科》3童星近況　美月嫁人…義燦催淚致詞：我該放手了

今年想在工作上升職　試試管理學大師的5個建議

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

政治熱門新聞

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

吳靜怡罷芯遭警跟蹤　蔣萬安力挺警察表態

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

蔡英文登《泰晤士報》　「這是我讓川普站在我這邊的方式」

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

吳志中：若台灣遭侵略全世界工廠將停擺

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

罷免連署夯！　洪孟楷怒秀政績嗆政院

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

更多熱門

相關新聞

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

春節期間，全台大罷免連署未停歇，公民團體「港湖除銹」罷免國民黨立委李彥秀連署不到1個月已突破2萬3千份，遠超第一階段門檻。而2024選戰中因泛綠陣營分裂、不敵李彥秀的前立委高嘉瑜今（2日）也表態添柴火，高嘉瑜再列出李彥秀房產爭議，她表示，李彥秀2016剛選上立委四個月就在美國買2億豪宅、在中國三亞置產，但三代議員錢從哪來？怎麼匯進美國？但從自己選戰時期的10點質疑至今，李彥秀不敢直球對決也說不出哪一點不實，竭盡所能把家當搬到美國，可以說李彥秀從上任立委的第一天起，就開始背叛港湖選民。

開工日驚魂！高雄婦誤踩油門撞爛鐵捲門

開工日驚魂！高雄婦誤踩油門撞爛鐵捲門

吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤當街格鬥

吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤當街格鬥

攤販跟人打成一片「吉伊卡哇都飛了」全看傻

攤販跟人打成一片「吉伊卡哇都飛了」全看傻

高雄街頭驚見磚頭雨！男樓頂亂丟還好沒砸到人

高雄街頭驚見磚頭雨！男樓頂亂丟還好沒砸到人

關鍵字：

高雄民進黨許智傑林月琴

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面