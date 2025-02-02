與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

▲民進黨立委許智傑、林月琴。（圖／許智傑辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委許智傑與林月琴曝光私下的收藏，許智傑回憶當初在交通委員會，爭取彩繪機、國際航線到高雄時，因緣際會參與到航空公司與史努比聯名活動，有一次與林月琴分享才發現，她擁有豐富的史努比珍藏，兩人透過史努比開啟了合作契機，一起推動諸多兒童交通安全議題。

許智傑表示，過去曾在中科院製造過飛機發動機，因此對飛機相當著迷，進入交通委員會以後，積極拜訪航空公司，爭取十多條高雄航線，今年成功爭取了皮卡丘及三麗鷗彩繪機，四月開始還有大飛機要服務高雄鄉親，逐步實踐「航空立委」的使命。許智傑拿著手上的皮卡丘彩繪機模型，還與林月琴一起裝上了飛機模型的引擎，看得出許智傑對於飛機相當著迷。



而林月琴同樣也組裝起手中的SNOOPY大時鐘，這是許多社工好友，蒐集全台史努比盲盒公仔，集結成套後送給林月琴，代表著所有第一線社工對於林月琴的期待。林月琴也分享手中最特別的史努比娃娃，這是去年林月琴進入立法院前，靖娟基金會同仁一起贈送給她，上頭穿著手工製作的衣服，胸前還別著靖娟小黃帽護身符。林月琴表示，每次立法院有些衝突，回到辦公室抱抱史努比就很舒壓，許多壓力跟憤怒就可以得到安慰。

對於未來航線的規劃，許智傑透露，2026年星宇航空要首度進軍高雄，以及今年至少7條新航線加入高雄市場，且今年上半年將有望開闢直飛韓國濟州的航線，高雄航線的恢復狀況今年將有望超越疫情前，將繼續爭取，以後南台灣好朋友要出國，可以省時間、省體力，就近從高雄出發更方便。