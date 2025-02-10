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兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

▲▼中華隊參加哈爾濱亞冬運開幕式。（圖／翻攝自央視）

▲中華隊參加哈爾濱亞冬運開幕式。（圖／翻攝自央視）

記者陳冠宇／綜合報導

哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬運）正在進行中，率我代表團前往參賽的中華奧會主席林鴻道，8日會見大陸奧會主席高志丹。陸媒報導指，雙方就共同維護「奧運模式」（台灣稱「奧會模式」）權威、穩住兩岸體育交流大局等議題進行討論，陸方還稱歡迎台灣運動員到大陸訓練參賽。

「奧會模式（Olympic Protocol）」是我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署協議，規範中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」，以及所使用之會徽、會旗、會歌等。後來兩岸奧會1989年於香港簽署協議，確認中文為「中華台北」。

《中國體育報》10日報導，中國奧委會主席高志丹8日會見參加哈爾濱亞冬運的林鴻道一行。不過，報導中以「中國台北奧委會主席、代表團團長」頭銜介紹林鴻道。

報導稱，雙方就哈爾濱亞冬運參賽、共同維護「奧運模式」權威和穩住兩岸體育交流大局等共同關心的議題深入交換了意見。

報導指出，雙方一致認為，體育是聯繫兩岸同胞的重要橋梁紐帶，在當前形勢下更應發揮體育獨特作用，為促進兩岸和平發展、增進兩岸同胞情誼作出更大貢獻。

報導強調，中國奧委會歡迎台灣體育界特別是冬季項目運動員來大陸訓練參賽，利用大陸先進體育場館設施提升競技水準。

本屆賽會中華隊派出38位男子與29位女子選手，參加5種運動競賽，加上教練、工作人員，總人數達110人，創下歷屆新高。其中，據中華奧會官網介紹，林鴻道是我方「國家奧會主席兼團長」。

在賽前的1月22日，第25屆兩岸奧會交流座談會以視訊方式舉行，由林鴻道、高志丹共同主持。據中華奧會官網公告，雙方均表示將於「奧會模式」基礎上持續推動兩岸體育交流，會議中高志丹發言時，全程以「中華台北奧會」稱呼我方。兩岸奧會是從1997年啟動兩岸奧會交流座談會，持續至今。

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