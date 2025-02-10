　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普傳出可能對台灣晶片課徵關稅。（圖／路透）

文／中央社

傳美國總統川普可能對台灣晶片課徵關稅，民主黨聯邦眾議員趙美心直言，這是錯誤的方向，美國應該加強與台灣的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。

趙美心（Judy Chu）今天出席駐洛杉磯台北經濟文化辦事處舉辦的「洛杉磯野火賑災」活動，她頒發感謝狀給經文處和「世界台灣商會聯合總會」，感謝台灣官方與民間合作，共捐100萬美元（約新台幣3300萬元）給美國消防單位。

趙美心現年71歲，是洛杉磯地區選出的華裔聯邦眾議員，經常出席台灣僑胞活動。今天在活動空檔受訪，回答中央社記者提問「這次捐款展現美國與台灣之間的長期友誼，但現在川普政府打算對台灣的半導體產品課徵關稅，請問您有什麼看法？」

趙美心表示：「晶片是當前經濟發展的核心，在拜登政府任內，我們努力增加美國的半導體生產，因為我們需要更多的半導體晶片，我們在這方面與台灣建立了非常良好的合作關係。」

趙美心說：「我認為現在不是對半導體晶片加徵關稅的時間點，這是錯誤的方向，我們應該加強美國與台灣的夥伴關係，以確保半導體晶片的穩定供應。」

台灣是美國長期的盟友、重要的經濟夥伴，趙美心譴責川普政府不僅針對台灣，也包括對加拿大、墨西哥等長期的盟友，用關稅當作談判手段，「一下子宣布實施，一下子又說要撤回」。

趙美心說：「我認為他想要達成某種目的，但他真正的目的是什麼，這正是我們想要弄清楚的。」她認為，美國比以往任何時候都需要和台灣維持良好的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊
史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位
具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白
今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年
高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝　警搜焚化爐找3女頭顱
大谷曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【金錢底下就要屈服XD】長輩經驗談：女生未婚前有筆錢才有底氣

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

今天總統的一小步　會成為化解政治僵局的一大步嗎？

咬破焦脆腸衣秒飄誘人炭香味！高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張

彰化女投資虛幣180萬遭詐！再面交220萬　警扮外送員逮車手

史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位

《吉伊卡哇》小八聲音變了！14歲聲優「變聲」日網吵換人…作者反應曝

上原浩治揭水原一平雙面人「連招呼都不打」　狠批求情理由不合理

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

國際熱門新聞

日29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜激戰

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

人妻外出返家　驚見3孩全被殺

嚴禁愛撫　2300人裸體郵輪出發

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

美媒曝川普通話普丁　克宮態度曖昧

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

日本罕見-39度霸王寒流！民眾徒手挖雪牆

即／宏都拉斯外海7.6地震　海嘯警報

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面