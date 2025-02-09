國民黨嘉義市新春團拜　朱立倫：台灣需要「和」不需要「鬥」





▲朱立倫出席中國國民黨嘉義市黨部114年新春團拜 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中國國民黨嘉義市黨部9日下午舉辦114年新春團拜,朱立倫主席、黃敏惠市長、林倩綺立委、蔡明顯主委、議員張秀華、傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯、鄭光宏、黃思婷等議員及黨籍里長、幹部等共同團拜，現場氣氛熱鬧溫馨。

▲國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

蔡明顯首先祝福全場，緊接著表示，今天是國民黨嘉義市黨部舉行新春團拜會，共同迎接新春的到來，感謝大家過去一年辛勤付出與貢獻，以及從政同志有情有義，堅定支持，黨產雖被沒收，但我們有團結的信念，大家仍不離不棄，非常由衷感謝。展望未來、凝聚力量，在朱主席領導下，一步一腳印為新的一年做好準備。回顧過往，國民黨在縣市長及立委選舉，取得顯著成績，這都是大家付出及社會各界支持，期許2025年大家團結一心，為實現重返執政而努力奮鬥。

嘉義市在黃敏惠市長領導下,讓嘉義市經濟更繁榮,市民更幸福,尤其面對民進黨不友善對待,仍能得到全國施政滿意度第一名,幸福指數第二名, 勇媽需要大家的協助,方能讓嘉義市更好、更幸福。

朱立倫甚至質疑，民進黨為一黨之私，為了獨裁，而發動「大罷免」，凸顯民進黨長期以來，獨霸的思維完全不改。

他提到，明年是縣市長、議員、里長選舉年，我們要團結所有的力量，同舟共濟，面對無所不用其極的民進黨，以強烈的企圖心共同打贏選戰，更要結合全體民眾，對抗傲慢的賴政府，讓更多朋友支持國民黨，共同創造幸福安康的未來。

朱立倫則說，黃敏惠市長一輩子為嘉義打拼,他也經常跟從政同志說,他是本黨典範。國民黨新年新希望，就是要團結一致，共同為民眾打拚,以民為本、蒼生為念，為民眾服務，針對民眾期待改革法案與民生法案都能夠在本黨立委黨團運作下一一通過。

朱立倫說，過去本黨執政縣市長受到執政黨民進黨不公不義的待遇，現今本黨立委國會最大黨，民生法案都要通過，讓民眾過好日子,財劃法中央65％,地方35％,嘉義市增加69億建設地方,但是民進黨嘉義這個立委嚴重反對80歲以上老人聘請外勞、看護，免去巴斯評量表，但是民進黨嘉義這個立委也嚴重反對，公糧稻穀收購價原是1公斤是21元，現調高1公斤26元 ，農民非常辛苦，要有良心，賴清德以前都贊成，現在換了位置就反對。

全世界都在拚AI，民進黨卻在拚大罷免，能源、空氣汙染、 減碳標準等法案很重要，但民進黨說這不是民生法案是政治法案，目前長照2.0做的不夠完善，國民黨要推長照保險，要做負責的政黨，為全民打拼。

2025國際政經環境挑戰非常嚴峻,對台灣是重大挑戰,非常關鍵時刻, 朝野應該共同努力，為民眾、企業解決這些問題，國民黨會繼續以民為先，推動各項重要民生議題、法案。 面對綠營推動罷免藍委, 國民黨的想法是時時以民為念、以蒼生為念，對抗、鬥爭不能解決問題，要用智慧來化解衝突,台灣需要「和」，不需要「鬥」。

▲嘉義市長黃敏惠致詞 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

黃敏惠表示，朱主席領導下面對很多挑戰,國家要有監督、更要團結合作,在嘉義市方面蔡明顯主委帶給地方安定力量,感謝先進同志及從政同志努力,方能在嘉義市繼續執政,我們會用汗水改寫歷史,執政才有意義,勇敢向前行,一代傳一代,嘉義市會更好。

接棒市長人選,必須要符合民意肯為嘉義市打拼,支持黨覺得適合的接棒人,財劃法通過就是凝聚在野黨力量,方能做合理分配,為國家發展,大家努力在做, 嘉義市不缺少計畫,缺少中央關注與鼓勵,垂楊大橋興建時遭受質疑,現已成為加速嘉義市經濟發展動能,鐵路高架完成垂楊大橋也不會拆。

▲嘉義市議員張秀華致詞 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

另外，嘉義市府爭取蓋連結高鐵太保站和台鐵嘉義車站的輕軌，提送「大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估報告」交通部審查，要求縣市政府各負擔180億元、68億元自償開發。「軌道系統連結成網是國家政策，本就是中央職責」。

今年1月3日交通部函文嘉義縣、市政府要自償開發，嘉市府臚列6大理由行文行政院、從政策面、法律面、歷史承諾、事權執行面、公平面、產業經濟面等6大面向，要求中央全權負責建設營運經費。

高鐵與台鐵間軌道系統連成網屬國家重大政策，應屬中央應執行事項，且其他縣市高鐵聯外軌道運輸均由中央興建，唯獨高鐵嘉義站沒有提供軌道運輸連接市區高鐵站，對嘉義來說並不公平。

行政院2005年即已同意「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」；跨縣市、跨區域、跨運具整體性軌道運輸發展，事權應由中央辦理；高鐵連外軌道均由中央興建，唯獨嘉義站未提供軌道運輸連接市區高鐵站；嘉市為雲嘉南經濟消費及產業圈生活中心，輕軌可串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵形成5鐵共網,世界各地旅客會來嘉市觀光。

▲國民黨籍立委林倩綺。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

林倩綺則提到，目前憲訴法、財劃法、選罷法還在進行中,為重視地方連結,與張秀華議員共同成立服務處,未來要擴大服務會在黨部成立聯合服務處，而民進黨執政團隊帶著有色眼光看我們,對我們不公不義對待,我們要聯合黨籍議員、里長共同打拼,讓嘉義市越來越好,市民更幸福。